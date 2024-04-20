日本「極度日常」登屏東看海美術館 14公尺「擁抱貓咪」最療癒
日本療癒系貓狗木雕展首度訪台，藝術家將作品翻轉高充氣裝置，今（20）日起在屏東縣車城鄉看海美術館展出。由日本知名療癒系動物雕刻藝術家花房櫻和橋本美緒首度來台展覽，以貓、狗為主題，其中14公尺高的「擁抱貓咪」最是療癒。另外，台南也有「西拉雅森活節|熱氣球嘉年華」，同樣今（20）日登場共兩天。
記者葉盛耀/綜合報導
屏東看海美術館門口站立2隻高達12米、相擁的貓咪，館內還有30組78件超可愛的貓、狗木雕，原是日本知名療癒系動物雕刻藝術家花房櫻和橋本美緒首度來台展覽。兩人共同展出《Ultra Daily極度日常屏東展》，以貓、狗為主題，展出30組共78件作品。
參展藝術家橋本美緒說，創作的貓、狗木雕都是曾生活在世上的毛孩縮影，她曾經歷阪神大地震，家裡附近許多貓狗過世，當時夢想成為獸醫，但還是很想摸到以前那些貓咪和狗狗，就成為雕刻家，希望藉對動物的愛，讓觀眾感受與動物相處時的滿足與溫暖。
「Ultra Daily極度日常屏東展」是首次在台灣大型展覽，也是首次挑戰將木雕作品轉製為充氣裝置。花房櫻美術館表示，貓咪世界無國界，人類同為動物，希望人類世界也無國界，大家像貓一樣一起和平生活，也希望每個人看了都露出開心笑容。
屏東縣政府傳播暨國際事務處說，這次展出30組共78件作品，展場空間策劃讓觀眾身歷其境，感受藝術家生活情景，木雕包含在門口等待主人的黑貓、悠閒躺臥沙發的貓等，展期從4月20日到7月28日。
屏東之外，台南也有2024「西拉雅森活節｜熱氣球嘉年華」，今（20）日到明（21）日，除了有熱氣球嘉年華之外，還有草原音樂節與市集，現場更有熱氣球繫留體驗與光雕音樂表演。