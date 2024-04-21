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HowHow慶35歲生日「鄧福如臉貼臉」入鏡！閃瞎粉絲：肯定救過地球

▲HowHow（左）昨日迎來35歲生日，還和老婆鄧福如（右）臉貼臉慶祝，照片立刻閃瞎所有粉絲，直呼：「昊哥肯定上輩子救了整個地球。」（圖／HowHow IG）
▲HowHow（左）昨日迎來35歲生日，還和老婆鄧福如（右）臉貼臉慶祝，照片立刻閃瞎所有粉絲，直呼：「昊哥肯定上輩子救了整個地球。」（圖／HowHow IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

知名網紅YouTuber「HowHow（陳孜昊）」於2019年與歌手鄧福如結婚，並育有1女1子，經常在社群平台上分享幸福的家庭生活，總是成為粉絲討論的話題。昨（20）日HowHow也迎來他35歲生日，還曬出與鄧福如臉貼臉的甜蜜合影，直接閃瞎全場，紛紛直呼：「根本是人生勝利組。」

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昨日HowHow在IG上發文慶祝生日，同時也感性地向老婆鄧福如告白：「yo～謝謝某福精心準備的各種驚喜，人生遇到妳真好，謝謝觀眾們的禮物，感謝你們一直都在。」只見HowHow擺出他的招牌笑臉，開心地在插著蠟燭的蛋糕上比YA，接著還有跟孩子們的甜蜜照片，以及孩子畫給他的生日蛋糕，每張照片都散發出幸福又洋溢的味道。

▲HowHow（左）與老婆鄧福如（右）。（圖／HowHow IG）
▲HowHow（左）穿上印有日文的上衣與老婆鄧福如慶生，至今仍讓網友好羨慕。（圖／HowHow IG）
但令人更羨慕的是，後面幾張竟然是鄧福如臉貼著臉，環抱在HowHow的身上合影，立刻掀起粉絲熱烈討論，「穿著一件印著日文看起來宅宅的衣服，結果旁邊站一個仙女，HOW又贏」、「阿福皮膚好好喔」、「太可愛了生日快樂」、「昊哥肯定上輩子救了整個地球，才能有這樣的妻子，福氣啦。」

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▲HowHow（左）與老婆鄧福如（右）。（圖／HowHow IG）
▲HowHow（左）和老婆鄧福如育有2子，家庭生活十分幸福。（圖／HowHow IG）

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