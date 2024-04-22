別開玩笑！一張圖秒測「視力殺手疾病」　醫揭4情況：請趕快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
傑登醫師提到「黃斑部病變可以分為乾性以及濕性兩大類，其中乾性黃斑部病變佔80%，是在視網膜下方出現微小的黃色沉積物，（隱節），隨著隱節的大小或數量增加，黃斑部會受損變薄；而濕性黃斑部病變佔20%，是一種視網膜下出現新的異常血管的疾病，病程變化通常很快，可能導致中心視力永久喪失。」
快速自我檢測「黃斑部病變」！出現4種情況請快速就醫
傑登醫師提到，黃斑部病變的危險因子包括年齡、遺傳、吸菸、肥胖、經常接觸強光且防護不足及高度近視等，他也提供了簡易版的「阿姆斯勒方格表」讓民眾可以進行自我檢測，測驗的方法如下：
一、如果有老花或者近視者，先配戴原有的眼鏡。
二、把方格放在眼前30公分的距離。
三、先蓋著左眼，利用右眼凝視方格表中心黑點；測驗完後再改蓋右眼，執行同樣步驟。
傑登醫師表示，正常的情況之下，民眾左右眼都會看到「完整的方格表」，但如果你看到的是出現線條扭曲、模糊、有黑影或缺損狀況，則極有可能已有黃斑部病變，應盡快就醫。
預防勝於治療！「黃斑部病變」一旦罹病不可治癒
由於「黃斑部病變」只要罹病就只能減緩惡化，但並不能被治癒，因此預防絕對勝於治療，傑登醫師也提供幾個預防的方法，民眾可千萬要好好筆記下來！
📍老年人、高度近視者（600度以上），應定期做完整眼睛檢查
📍飲食也要多吃抗氧化成分、維生素C、葉黃素、玉米黃素、Omega3脂肪酸以及鋅，宜多攝取黃色和深綠色蔬果、堅果、深海魚類等，也可考慮以營養品補充。
📍適當的運動可以促進血液循環、活化代謝、舒緩壓力，有益視力維護
📍改善自己的三高，維持正常血壓、血糖與血脂，可增進血液循環，有利眼睛健康
📍戒菸！吸菸者的病變機率是不吸菸者的2-5倍，復發和惡化機率也更高。
📍不直視強光或陽光，適度使用3C產品，減少紫外線和藍光傷害。