特企／北士科預售住宅賣出紅盤　今年商辦發威

華固在北士科軟橋段推出全棟6千餘坪的創富、樂富，分別被友華生技吃下近三分之二、正大尼龍家族包下整棟，而接棒這股北士科A辦交易氣勢，今年將有三大商辦案備受關注，其中軟橋段中正高中旁有兩案，分別為基地面積約803.9坪的永陞建設商辦案，以及總銷150億基地達2089坪、目前醞釀整棟客戶中的「長虹ICT」。而新洲美段首發案為遠雄建設，總銷100億、基地1736坪的頂辦案「遠雄商舟」，訴求基隆河外雙溪匯流的「濱水經濟新灣區」願景。
遠雄房地產行銷協理張倉周指出，信義計畫區兩年前統一國際大樓每坪破210萬交易紀錄追平豪宅行情；復興北路興富發預售A辦1月非上市櫃背景買家以每坪176萬元打包兩層，直追同條路上揚昇預售住宅最高180萬行情；士林區欣翰士林官邸A辦實登成交價格範圍落在100~136萬，同區璞園築觀實登130~145萬。他認為「北市A辦身價追平豪宅是現在進行式。目前，北士科住宅行情120~132萬，商辦還不到住宅的七折，潛力發揮的空間很大。」因此吸引遠雄、華固、長虹「廠辦三雄」相繼揮軍北士科推出頂辦，市場嗅覺敏銳的資產大戶與企業主，也以包層包棟手筆搶先布局。
過去兩年，北士科靠著台北市中心最後一片重劃區與最後一個科學園區「雙壓軸」優勢，從7、8字頭跳漲開盤賣出最高132萬元身價，地產業者預估，「今年換科專商辦價值凸顯。」由於信義計畫區商辦零釋出，敦化復興南京金融圈近期一波金控舊大樓都更全數「只租不售」，南港和只剩舊宗段可開發的內科僅零星廠辦案在線銷售，在北市「一辦難求」的狀況下，北士科7.5萬坪科專土地當中私有僅4.5萬坪，遂漸成為北市最後一塊適合產業群聚發展的「園區型」商圈。
在汐港湖科技廊道上，內科聚焦資通訊產業，南港以軟體生技見長，北士科緊抓當紅的AI、生醫、數位醫療等高端技術產業定位，不僅建商超前部署，也是置產族跟企業長期資產擴張升級計畫一致瞄準的新板塊。據悉，「遠雄商舟」潛銷階段已吸引北投關渡華碩園區協力廠商，和士林、中山區地緣性關聯企業詢問，更有跟著仁寶康舒總部搬家計畫從內科南港過來的公司。買家認為，「北士科沒有最貴，只會更貴！不只繁華，會更繁華！等金仁寶55層樓高總部和新壽雙子塔這三棟北士科門戶地標蓋好再進場，就晚了。」