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張鈞甯愛瘋頭！為救導演男友「掛名女主角」　砸500萬重拍電影

▲張鈞甯為了導演男友柯汶利出錢又出力，不僅出資500萬新台幣幫對方重拍電影《默殺》，更直接掛名女主角。（圖／翻攝自張鈞甯微博）
▲張鈞甯為了導演男友柯汶利出錢又出力，不僅出資500萬新台幣幫對方重拍電影《默殺》，更直接掛名女主角。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

張鈞甯繼科技業CEO男友黃凱偉之後，去年（2023）二度大方認愛，跟大馬導演柯汶利交往中。女神難得愛得高調，為了柯汶利的電影《默殺》捲入MeToo疑雲決定重拍，她義不容辭掛名女主角，更出資新台幣500萬元挺男友。

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▲張鈞甯是公認的女神。（圖／翻攝自張鈞甯微博）
▲張鈞甯和大馬導演柯汶利熱戀中，難得大方認愛。（圖／翻攝自張鈞甯微博）
柯汶利的驚悚電影《默殺》為黃健瑋、尹馨主演，2017年就已經拍好，由於是他入行後第一部自己創作的劇本，也格外用心對待，付出很多心血，張鈞甯還推波助瀾，將此片推到台北電影節，《默殺》也成功入圍最佳影片，然而去年（2023）電影正要上映，就爆出男主角黃健瑋的MeToo疑雲，導致在中國和台灣都無法上映。

▲柯汶利執導的《默殺》從特教生視角探討弱勢族群的困境，獲得「觀眾票選獎」。（圖／台北電影節）
▲《默殺》去年（2023）成功入圍台北電影節最佳影片。（圖／台北電影節）
張鈞甯火速救援，不僅直接掛名女主角重拍，還找來港星吳鎮宇助陣，就是為了讓資方更有信心，在中國能有好成績，不僅如此，她更闊氣出資500萬元，目前她已到馬來西亞進行拍攝。過去柯汶利以《誤殺》在中國創下新台幣52億元票房，但知名度仍不高，因此在中國已經站穩腳步的張鈞甯，為協助男友在當地打開市場不遺餘力。

▲柯汶利導演的《誤殺》由金馬影后陳沖坐鎮。（圖／車庫娛樂提供）
▲《誤殺》在中國創下新台幣52億元票房。（圖／車庫娛樂提供）
然而柯汶利被爆出處事有爭議，儘管導演路上平步青雲，但他在《默殺》投金馬創投成功後，私下背著經紀公司和李烈接觸，因此產生負面評價，而張鈞甯對他的好，業內人士都有目共睹，但兩人之間的個性差異讓相處頻出狀況，張鈞甯卻還是卻越陷越深，柯汶利也已經見過女方家長，兩人是半同居狀態，被形容愛到痴狂。

▲柯汶利執導的《默殺》獲得「觀眾票選獎」。（圖／台北電影節）
▲柯汶利在台北電影節嶄露頭角。（圖／台北電影節）
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