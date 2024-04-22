免費健檢這裡看！40歲以上就有扣打別浪費 報告紅字先做這件事
高血壓、糖尿病等多種慢性疾病在初期沒有明顯症狀，通過定期健檢捉出端倪更顯重要。衛福部國健署提供40至64歲民眾為每3年1次免費成人健檢服務，65歲以上民眾則每年就可做1次，另原住民提前至55歲、小兒麻痹患者提前至35歲，民眾千萬不要浪費，檢查報告若出現紅字，也務必儘速安排回診。
記者林志怡／台北報導
國健署指出，成人健檢的目的在於提供沒有病徵的民眾檢查，以「預防保健」及「自我健康管理」觀念，守護自己的健康，除了要養成健康生活習慣、均衡飲食、規律運動與戒除不良習慣（菸酒檳），務必落實自我健康管理及執行成人健檢有效4步驟。
一、定期成人健檢：善用政府提供的免費成人健檢服務達到「及早發現」。
二、重視健檢數據：了解檢查(驗)結果及遵從醫護人員專業建議達到「及早介入」。
三、持續追蹤變化：健檢異常紅字應持續回診及遵從醫護人員專業建議，達到「持續追蹤改善」。
四、改善異常：成健異常數據需要確實依照醫師建議針對飲食及生活習慣作改善，必要時搭配服藥與治療，並持續管理及追蹤異常變化，達「逆轉正」。
此外，國健署指出，民眾可多加利用免費成健服務，凡年滿40至64歲民眾為每3年1次；65歲以上民眾每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲）；服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，拿到報告後應檢視是否出現異常紅字，並盡速安排回診。