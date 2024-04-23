安海瑟薇自爆試鏡惡夢！曾被迫「和10男演員親熱」：覺得很噁心
美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）外型亮眼，擁有傲人身材，是不少人心目中的完美女神，近來她為新電影《關於你的想法》(The Idea of You) 宣傳，接受訪談時提到，她2000年試鏡時被要求和10位男演員接吻，就為了測試他們之間的化學反應，讓她忍不住覺得噁心。
記者吳昕蓓／綜合報導
安海瑟薇在《V Magazine》雜誌的訪談中透露，在過去的年代，要男女演員親熱，藉此來測試他們之間的化學反應是很正常的事，但她同時認為這是非常糟糕的方式，當時她參加某次試鏡時被告知：「我們今天會有十位男演員過來，妳要負責選角。妳難道不期待跟他們親熱嗎？」
當下安海瑟薇感覺十分反感，忍不住心想：「我有什麼問題嗎？因為我一點也不興奮。我覺得這聽起來很噁心」，但她還是選擇妥協，她透露由於當時還很年輕，害怕被貼上難搞的標籤會對星途不利，她只能夠假裝自己很興奮，照著他們的話去做。
安海瑟薇也理性分析，那是當時好萊塢的風氣造就一切發生，換到現代肯定會有不同的做法，「這不是一種權力展現，也不是有人故意對我很糟或傷害我。那是一段非常不同的時期，但現在我們明白什麼才是比較好的做法。」這段訪談曝光後，卻引發網友瘋猜是哪部電影，但安海瑟薇並沒有多做回應。
※【NOWnews 今日新聞
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