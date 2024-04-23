「小章子怡」周也素顏床照外流！驚見《為有暗香來》CP王星越
25歲陸劇小花周也畢業於北京電影學院，以「小章子怡」的美譽出道，憑藉《很想很想你》、《別對我動心》等人氣偶像劇，坐擁500萬粉絲，今（23）日微博瘋傳周也私密床照，另一個入鏡的男生就是《為有暗香來》的男主角王星越，疑似CP成真！
記者羅凌筠／綜合報導
翻拍小說的《為有暗香來》是古裝劇，周也飾演前世錯愛丈夫導致家破人亡的香藥世家之女，重生後她成全丈夫的真愛，也發現王星越一直默默守候在身邊。由於劇中周也是王星越師兄的妻子，兩人「叔嫂關係」的禁忌戀情，讓這齣戲話題十足。
今日一張周也素顏躺在床上，與王星越對鏡頭做鬼臉的照片突然瘋傳，據悉這是2年前王星越PO在微信朋友圈的照片，網友感動說：「2024年了沒想到都能刷到售後（指螢幕情侶撒糖）。」不過女演員丁博出面闢謠，曬出自己也在床上的照片，證實是大家一起拍的。
現年22歲的王星越就讀於中央戲劇學院，他是「陸劇女神」白鹿的師弟，因撞臉陳曉受到矚目，他在古裝劇《寧安如夢》飾演耿直的忠臣「張遮」，是女主角心中的白月光，藉此人氣急升，近期則在吳磊的《在暴雪時分》飾演奪下世界冠軍的撞球選手「孟曉東」。
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