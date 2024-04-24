地震建物外牆磁磚剝落　冠軍透露選用磁磚2招秘訣

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另一方面，外牆磁磚掉落與磁磚本身品質並無直接關係，大多因為混凝土結構體的龜裂、剝離，造成外牆磁磚黏貼不牢，黏著劑及施工工法亦會影響其牢固性。冠軍指出，身為業界的一分子，除擁有優異研發技術、高品質量產能力，更多一份關心、在乎消費者的安全，並呼籲建商及消費者選購外牆磚時，務必採用經濟部標準檢驗局CNS9737、R1018檢驗合格的外牆磚，且需具備有「背溝倒勾狀凹槽」設計與吸水率3%以下為較佳產品，可提高磁磚與牆面的附著力。
冠軍指出，市售劣質品多為吸水率3%以上，甚至是吸水率5-8%之間增加脫落風險，另外優質的施工團隊及使用高分子黏著劑做貼合外牆，有效降低外牆磁磚脫落、增加使用安全性，同時也呼籲政府及消費者建築物外牆安全診斷檢查以確保全民居住安全。
為了強化消費者居住安全及達到國際標準與世界接軌的目的，冠軍率先提供冠軍磁磚及馬可貝里磁磚全系列外牆磚具「背溝倒勾狀凹槽」設計的產品，並搭配優質的施工團隊，唯有優質磁磚產品加上落實完整施工過程，才能保障建築物裝修品質及居住安全。
憑藉冠軍旗下外牆磁磚產品除具備吸水率低、硬度高、抗彎曲強度、耐化學性及尺寸誤差小等產品特性，提供建商及消費者等客戶安心、信賴之首選品牌。不僅如此，旗下2公分厚磚相較一般石材更加堅韌耐用、防污易清潔等優勢搭配外牆乾掛工法專利五金扣件，安全強度高，通過TAF-帷幕牆17級風雨試驗及SGS-拉拔測試/50kg吊袋衝擊試驗，亦是史上最嚴苛的測試，給予外牆乾掛系統發揮最大安全性，不僅抗颱、抗地震，就算是受到重物衝擊，亦不會破碎掉落。
另外冠軍推出的外牆乾掛工法更取得高性能節能綠建材認證，亦可有效阻隔溫度，以達到節能減碳目的，讓室內溫度大降，不會受到外牆過熱，浪費冷氣電費的問題，施工省時、省工、效率高，成為邁向2050淨零建築最好的選擇；除可用於新建案，亦可在老屋原有外牆且不拆除及環保原則下為老屋妝點全新面貌，同時增加建築物的價值。