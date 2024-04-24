舜元會館落成啟用 打造「以人為本」品牌質感吸客

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「舜元建設」已深耕台中27年，講究適地而建，以住戶空間需求為導向，堅持藝文美學與環保永續並重，口碑廣受肯定，近年規劃案件皆大獲好評，住宅大樓「睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」和透天社區「獨立森林」等一屋難求。
根據樂居網最新統計，「舜元知了」84戶，共2戶銷售；「舜元知茵」51戶，0戶銷售，「舜元睦森林」123戶，共1戶銷售；「舜元獨立森林」116戶，共2戶銷售，合計374戶當中，目前只有5戶對外銷售，惜售率僅有驚人的1.3%。
包括「舜元知了」、「舜元知茵」在內，舜元在14期生活圈已佈局5案，顯示深耕14期的決心，目前線上個案「舜元境朗」，基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，總價帶約在3000-3200萬元，廣獲自住客青睞，銷售率己破6成。
林龍文表示，舜元後續包括北屯區11期的「崇德段」、14期「洲際段」，皆有推案規劃。其中，原本預計上半年進場的「舜元洲際段案」，為了能給市場更優質的作品，在3月整合了一旁的264地號，基地面積廣逾千坪，更擁有區域唯一同時臨洲際路園道與崇德十九路的難得條件，將結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，值得期待。
北屯區11期與14期生活圈，皆擁有成熟的交通動線、商圈機能及明星學區、綠地資源，加上台中巨蛋、洲際商城重磅利多挹注，吸引置產客及各大開發商積極搶進插旗。根據統計，今年上半年，就有「國泰仰薈」、「大陸豐莚」、「龍寶&大毅美和段新案」、「德鑫森PARK」四大案進場，後續包括寶輝、精銳、新美齊、遠雄、華固、宏璟、鼎固-KY等指標建商也將接棒推案，將不斷重塑區域房價天花板，未來十年內將是中台灣推案最熱區域。