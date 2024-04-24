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舜元會館落成啟用 打造「以人為本」品牌質感吸客

▲深耕台中20餘年的舜元建設，打造品牌會館，提供「以人為本」的品牌質感吸客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24)
▲深耕台中20餘年的舜元建設，打造品牌會館，提供「以人為本」的品牌質感吸客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24)

記者金武鳯/台中報導

品牌經營已成台中建商顯學，近年各大指標建商紛紛打造專屬會館，提供看屋客沉浸式體驗。以近期落成的「舜元品牌會館」為例，在接待過程中，有別於一般建案快速切入議價過程，而是透過細緻導覽，呈現周遭區域全貌及發展性，並透過實績，讓民眾瞭解舜元品牌的深度與溫度，藉此吸引並凝聚優質的均質客戶。

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舜元建設開發部經理林龍文表示，公司推案一向以自住型產品進行規劃，從選地開始，就希望提供給客戶美好的生活環境，到紮實的建築品質、建材選用，及入住後提供的社區經營，還有一對一專人客服、五年防水保固等舜元專屬的售後服務，每一步都是希望能使客戶產生共鳴，在交屋後也能感受舜元的用心，進而為社區挹注品牌永久附加價值，因此得到客戶高度認同而惜售，捨不得轉手，對舜元來說就是最好的肯定。

▲「舜元境朗」基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，銷售已逾6成。（圖／舜元建設提供）
▲「舜元境朗」基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，銷售已逾6成。（圖／舜元建設提供）
「舜元建設」已深耕台中27年，講究適地而建，以住戶空間需求為導向，堅持藝文美學與環保永續並重，口碑廣受肯定，近年規劃案件皆大獲好評，住宅大樓「睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」和透天社區「獨立森林」等一屋難求。


根據樂居網最新統計，「舜元知了」84戶，共2戶銷售；「舜元知茵」51戶，0戶銷售，「舜元睦森林」123戶，共1戶銷售；「舜元獨立森林」116戶，共2戶銷售，合計374戶當中，目前只有5戶對外銷售，惜售率僅有驚人的1.3%。

包括「舜元知了」、「舜元知茵」在內，舜元在14期生活圈已佈局5案，顯示深耕14期的決心，目前線上個案「舜元境朗」，基地位於庄德街，步行至巨蛋僅需8分鐘，主打43坪大三房產品，總價帶約在3000-3200萬元，廣獲自住客青睞，銷售率己破6成。

▲舜元品牌會館落成啟用，提供客戶沉浸式體驗，打造「以人為本」品牌質感吸客。（圖／舜元建設提供）
▲舜元品牌會館落成啟用，提供客戶沉浸式體驗，打造「以人為本」品牌質感吸客。（圖／舜元建設提供）
林龍文表示，舜元後續包括北屯區11期的「崇德段」、14期「洲際段」，皆有推案規劃。其中，原本預計上半年進場的「舜元洲際段案」，為了能給市場更優質的作品，在3月整合了一旁的264地號，基地面積廣逾千坪，更擁有區域唯一同時臨洲際路園道與崇德十九路的難得條件，將結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，值得期待。

北屯區11期與14期生活圈，皆擁有成熟的交通動線、商圈機能及明星學區、綠地資源，加上台中巨蛋、洲際商城重磅利多挹注，吸引置產客及各大開發商積極搶進插旗。根據統計，今年上半年，就有「國泰仰薈」、「大陸豐莚」、「龍寶&大毅美和段新案」、「德鑫森PARK」四大案進場，後續包括寶輝、精銳、新美齊、遠雄、華固、宏璟、鼎固-KY等指標建商也將接棒推案，將不斷重塑區域房價天花板，未來十年內將是中台灣推案最熱區域。

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