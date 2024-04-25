《康熙來了》女星罹乳腺癌！無數夜晚難眠 淚崩痛訴：已切除右乳
48歲日籍女星小林優美曾來台發展，1999年發行的專輯《Why》排行台灣銷量第二名，還常時常登上節目《康熙來了》。日前小林優美在社群上發文，透露自己得了「乳腺癌」，她難過表示，「自從得知罹患乳腺癌後，每天都在哭，因為不安，經歷數次晚上睡不著日子」，並於6年前做了右乳切除手術。
記者薛羽彤／綜合報導
小林優美在社群上發文透露，婚後育有兩子的她，6年前做了右乳切除手術，2017年10月左她發現了自己乳房有狀況，「我拜託醫生做細胞診斷，結果是惡性，腦子裏一片空白。」
之後她做了右乳摘除手術，術後她也恢復健康，右乳也透過外科重建手術，讓外觀看起來並無差異，「從那以後，我的人生價值觀發生了180度的轉變。這段時間以來一直存在的日常瑣碎的不滿等，真的變得無所謂了，開始深刻思考自己出生在這個世界的意義和人生的角色是什麼。覺得理所當然的日常生活非常可愛和珍貴。」
小林優美持續追蹤乳腺癌檢查，她坦言「每年都害怕聽到結果，術後現在沒有復發，非常感謝我還活著，感覺是第二人生的開始。」最後她也藉此呼籲大家要珍惜生命。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道