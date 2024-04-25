特企／享受純粹的殺戮！《HIT2》推出專屬伺服器挑起你的戰鬥魂

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⦁ 資源給滿 金變金寵起手 還可以免費帶回一般服繼續玩
HARDCORE伺服器是一個期間制PVP專屬賽季伺服器，從4月23日(二)維護後到5月21日(二)維護前共為期四週。遊戲中的「懸賞系統」玩法將提升PVP高排名玩家被擊殺的風險，並也鼓勵可透過殺人獲得利益，引領冒險家挑戰更熱血、刺激的遊戲爽感度。
在這個伺服器中，冒險家1等時就可以拿到限時史詩級的金色變身與寵物，且所有的角色戰力成長資源都將透過等級提升、狩獵、官方發送等方式獲得，大家的起跑點都一樣，因此將可以享受最公平的PVP環境，透過努力的在遊戲中狩獵及PVP，就可獲得相應的報酬，讓具有技術及策略性的玩家可以在此大顯身手，在HARDCORE伺服器結束時，夠強、夠會玩而活下來的玩家將成為「最後生存者」，可將在這個伺服器獲得的所有資源與裝備免費帶入加速伺服器繼續成長。
在HARDCORE伺服器中，每個角色會持有3個生命力，當角色達到一定等級後，該生命力會在角色死亡時扣除1個，生命力越低將會額外獲得更多的能力值BUFF，而被扣除的生命力將會以特定週期補充1個。一旦當生命力歸0時，角色將會被刪除，所有該角色的資訊都將被重置！但在刪除角色前可以將部分綁定及可交易道具放在「遺物倉庫」，在後續透過新角色遊玩時可領回，不至於損失太多。
另外，HARDCORE伺服器中將會推出類似於貨幣功能的專屬道具「HARDCORE戰利品」，當角色進行PVP勝利後可獲得數量不等的「HARDCORE戰利品」，可作為收藏使用，或於專屬商店購買各式抽卡券以及一般伺服器要花費寶石才能購買的商城裝備等等，想要什麼好東西，都可以透過努力獵殺其他玩家得到的獎勵來提升自己的戰力。而且開服第一週也同步開放攻城戰，玩家可以透過奪回茵特拉城獲得更多獎勵。
⦁ HARDCORE伺服器專屬成長支援活動
由於在HARDCORE伺服器的生存會更加艱難，因此《HIT2》也在賽季中推出了一系列的成長活動，讓冒險者們能快速的在此茁壯起來以面對生存與艱困的挑戰！
首先將統一發放可增加收藏能力值的稀有蒼龍寵物「特里亞離子」，且在賽季期間將根據等級與特定時段，角色經驗值獲得量最高可以增加1500%，另有額外最高金幣900%、掉落率350%等增益加乘，如果到賽季越後面才加入或因生命力歸0的需要重新創角色的冒險家也不用擔心，越後期的各項增益的幅度將會越高，讓你能再次快速追上腳步。而且隨著等級的提升將會陸續拿到超豐富升級獎勵，例如只到達到5等就能拿到+7商城飾品讓你練功事半功倍，達到60等並成為最後生存者的冒險家還能收到超豐富的畢業禮物。同時HARDCORE伺服器舉辦了「榮耀殿堂」活動，在賽季結束時達到PVE高端排行榜的玩家最高可以獲得「可交易」的橙色傳說級職業與寵物召喚券的高價值獎項，讓你離開後馬上成為強大的即戰力！
看完以上HARDCORE伺服器相關介紹，冒險家們摩拳擦掌準備前往全新的世界開啟挑戰了嗎？期待HARDCORE伺服器能為你們帶來更多戰鬥的快感！更多關於《HIT2》的改版資訊，再請冒險家們查看官方網站，接下來，敬請期待《HIT2》帶來更多精彩的改版內容吧！