孫盛希緋聞男友KIRE「1分鐘激戰片段」流出！火辣女模正面曝光
孫盛希緋聞男友、潮流音樂人KIRE凱爾，在新歌〈don’t stop〉MV當中化身「禁忌情人」，與火辣女模上演大尺度激吻戲，騎乘式深吻、十指緊扣深吻、濕身深吻樣樣來，在影片中連續激吻長達1分鐘，創下MV史上「最長親吻戲」紀錄。
記者黃雅琪／綜合報導
為了配合情慾元素歌詞及MV劇情，首度挑戰大尺度激情戲的KIRE，在MV當中嘗試不符合人體工學的「愛情動作戲」，常常「一言不和」就脫掉上衣，幾乎有一半的時間都是半裸入鏡、露出六塊肌好身材。KIRE表示：「事前得知要拍這麼長吻戲，為了要在鏡頭前呈現出真實的情侶感，我和女主角在前一天花了很長的時間傳送訊息培養默契並做足準備。」
新歌〈don’t stop〉創作靈感來源是歌迷，KIRE當初在社群上與歌迷互動，收到歌迷各式五花八門的問題如雪片般飛來，從愛情習題到生活難題，甚至還出現性愛困擾問題，互動QA專欄頓時變成歌迷們的「告解樂園」，KIRE也成了歌迷眼中的「KIRE神父」：「我其實非常意外大家對我的信任程度，有時候甚至回答到懷疑自己，但除了帶給大家歡樂之外，也覺得有一份責任。」
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