韓團LUCY來台灣跳「LUCY健康操」！跟大媽廣場尬舞：她動作很簡潔

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除了跳健康操，其實LUCY上次來台時，崔庠燁獨自去公園跟大媽跳廣場舞，他解釋：「我本來只是想跳早操，就變成跳舞了。」問及台灣阿姨舞技如何，崔庠燁說：「他們動作很簡潔、簡單，我覺得大媽體力拿捏的很恰當！」
LUCY演唱會上特別為歌迷準備「韓星來台表演的國民歌曲」《想見你想見你想見你》，崔庠燁透露花了2週至3週時間準備，「最難的是背歌詞，練習滿辛苦的，但因為這首歌很有名，粉絲應該會喜歡。」豈料晚間表演完後，歌迷要求「再唱一遍」，LUCY居然聽話照做，成為史上第一組在台開唱的韓星中，連唱2遍《想見你想見你想見你》的韓國藝人。
辛禮讚曾多次表示是IU的粉絲，他今年榮幸參與偶像的《I stan U》製作，直言能在IU的歌裡演奏小提琴，感到十分光榮。今晚LUCY表演2次《想見你想見你想見你》時，台下2000位歌迷跟著合唱，辛禮讚開心表示：「雖然我喜歡IU的歌，但我沒辦法每一首都跟著一起唱，但今天的人都跟我們一起唱了，做得好！」
LUCY是2019年在電視台JTBC選秀節目《Super Band》中選出的4人樂團，由辛禮讚（小提琴）、崔庠燁（主唱、吉他）、趙元祥（貝斯）、申光一（主唱、鼓手）組成，並於2020年出道，今天是他們第三度在台表演，即使短期內頻繁來台（上次來台為2023年9月），演出門票依舊完售，人氣不容小覷。
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