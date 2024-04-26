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韓團LUCY來台灣跳「LUCY健康操」！跟大媽廣場尬舞：她動作很簡潔

▲LUCY成員趙元祥、辛禮讚、崔庠燁、申光一來台開唱，還加碼學跳「LUCY國民健康操」，逗趣十足。（圖／超級圓頂）
▲LUCY成員趙元祥、辛禮讚、崔庠燁、申光一來台開唱，還加碼學跳「LUCY國民健康操」，逗趣十足。（圖／超級圓頂）

記者陳雅蘭／新北報導

南韓樂團LUCY由趙元祥、辛禮讚、崔庠燁、申光一組成，4人今（26）日在Zepp New Taipei舉辦演唱會，吸引2000人購票支持。成員開演前接受訪問，曾在台北跟阿姨跳廣場舞的崔庠燁，帶著成員一起挑戰台灣「LUCY國民健康操」，聽到歌詞「LUCY你怎麼那麼厲害」搭配比讚手勢，得知是「LUCY NO.1」意思後，紛紛拍手點頭叫好。

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▲LUCY新莊演唱會。（圖／超級圓頂）
▲LUCY今天是三度來台開唱。（圖／超級圓頂）
《LUCY國民健康操》是台灣早期在公立小學所實施的一種晨間體操，記者透露：「這首我們小學必跳。」因為歌詞與LUCY撞名，記者詢問是否有意願跳一段？他們透露上次來台有耳聞此曲，「那來學一下也滿有趣！」媒體更派出記者圈的舞后教學，4人越跳越起勁，訪問結束一度不願離開，頻頻擺出「比讚」的手勢，相當逗趣。

除了跳健康操，其實LUCY上次來台時，崔庠燁獨自去公園跟大媽跳廣場舞，他解釋：「我本來只是想跳早操，就變成跳舞了。」問及台灣阿姨舞技如何，崔庠燁說：「他們動作很簡潔、簡單，我覺得大媽體力拿捏的很恰當！」

▲LUCY新莊演唱會。（圖／超級圓頂）
▲LUCY表演2遍《想見你想見你想見你》，創下來台韓星演唱該曲的次數紀錄。（圖／超級圓頂）
LUCY演唱會上特別為歌迷準備「韓星來台表演的國民歌曲」《想見你想見你想見你》，崔庠燁透露花了2週至3週時間準備，「最難的是背歌詞，練習滿辛苦的，但因為這首歌很有名，粉絲應該會喜歡。」豈料晚間表演完後，歌迷要求「再唱一遍」，LUCY居然聽話照做，成為史上第一組在台開唱的韓星中，連唱2遍《想見你想見你想見你》的韓國藝人。

辛禮讚曾多次表示是IU的粉絲，他今年榮幸參與偶像的《I stan U》製作，直言能在IU的歌裡演奏小提琴，感到十分光榮。今晚LUCY表演2次《想見你想見你想見你》時，台下2000位歌迷跟著合唱，辛禮讚開心表示：「雖然我喜歡IU的歌，但我沒辦法每一首都跟著一起唱，但今天的人都跟我們一起唱了，做得好！」

LUCY是2019年在電視台JTBC選秀節目《Super Band》中選出的4人樂團，由辛禮讚（小提琴）、崔庠燁（主唱、吉他）、趙元祥（貝斯）、申光一（主唱、鼓手）組成，並於2020年出道，今天是他們第三度在台表演，即使短期內頻繁來台（上次來台為2023年9月），演出門票依舊完售，人氣不容小覷。

▲LUCY新莊演唱會。（圖／超級圓頂）
▲LUCY覺得台灣歌迷的「合聲」非常棒。（圖／超級圓頂）
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