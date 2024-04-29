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特企／錯過潑水節沒關係！2024泰國文化節　遠百信義A13盛大開幕

▲薩瓦迪卡 ! 邀您來 泰市集 吃喝玩樂一次滿足！ （圖／品牌提供）
▲薩瓦迪卡 ! 邀您來 泰市集 吃喝玩樂一次滿足！ （圖／品牌提供）

本報訊

泰國作為台灣人最喜歡的旅遊國家之一，今年夏天遠東百貨搭起文化的橋樑，攜手泰國貿易經濟辦事處舉辦【2024 泰國文化節】4月26日至4月28日於遠百信義A13 4F懷舊食光埕正式登場，並於4月27日舉行盛大開幕，當天邀請泰國貿易經濟辦事處 代表-文那隆、遠東百貨 總經理-徐雪芳出席，為此次泰國文化節開幕獻上祝賀！據泰國觀光體育部統計，光是宋干節期間前往泰國的台灣遊客人數就多達約6萬人次，而富有特色的泰式美食、美麗動人的泰式傳統演出以及具有歷史底蘊的傳統文化，都在遠百信義A13 「2024泰國文化節」原味登場！

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必吃必看泰式好料 不可錯過！正宗「泰拳」、最道地「打拋豬飯」「香蘭葉甜糕」「羅望子汁」

在此次泰國節，為讓更多台灣民眾能夠全方位的了解泰式文化，現場設立25座攤位，包含「吃、喝、玩、樂」四種面向，能夠品嘗到最道地「泰式打拋豬飯」、可愛又美味的泰國版雞蛋糕「香蘭葉甜糕」以及具有泰式酸梅湯美名的「羅望子汁」，酸酸甜甜讓人生津止渴，絕對是你下午茶的最佳良伴！此外也能在現場諮詢泰國旅遊建議、了解泰國文化，讓您一秒置身泰國，大喊สวัสดีค่ะ(Sawatdee Ka)，並可以近距離欣賞正宗「泰拳」演出與來自清邁的「泰國傳統舞蹈表演」！

尖叫聲在哪裡?! 泰國當紅偶像

ENT.SYNC THaiLAND x IDX ENTERTAINMENT快閃演出!

2024泰國文化節的秘密武器，特別邀請來自泰國正當紅的ENT.SYNC THaiLAND x IDX ENTERTAINMENT的BL及GL系列演員以及TPOP偶像，讓文化與時下流行接軌，4/26、4/28泰國偶像的魅力將席捲整個台灣，與您一同沉浸在泰國文化傳統魅力中難以忘懷的盛宴！今年泰國文化節主題是「宋干節」，也是台灣人普遍熟知的「潑水節」，因為四月是傳統泰國新年的月份，泰國人民在這個月互相潑水以示尊敬並祈求好運。而今年泰國的宋干節比以往更加特別，由於泰國政府鼓勵全國在四月慶祝，以茲紀念聯合國教科文組織將宋干節列入其無形文化遺產，也讓更多人能加倍深入了解泰國文化的傳承，錯過2024潑水節沒關係，邀請您來遠百信義A13泰國文化節吃吃喝喝。薩瓦迪卡 !

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