特企／錯過潑水節沒關係！2024泰國文化節　遠百信義A13盛大開幕

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在此次泰國節，為讓更多台灣民眾能夠全方位的了解泰式文化，現場設立25座攤位，包含「吃、喝、玩、樂」四種面向，能夠品嘗到最道地「泰式打拋豬飯」、可愛又美味的泰國版雞蛋糕「香蘭葉甜糕」以及具有泰式酸梅湯美名的「羅望子汁」，酸酸甜甜讓人生津止渴，絕對是你下午茶的最佳良伴！此外也能在現場諮詢泰國旅遊建議、了解泰國文化，讓您一秒置身泰國，大喊สวัสดีค่ะ(Sawatdee Ka)，並可以近距離欣賞正宗「泰拳」演出與來自清邁的「泰國傳統舞蹈表演」！
尖叫聲在哪裡?! 泰國當紅偶像
ENT.SYNC THaiLAND x IDX ENTERTAINMENT快閃演出!
2024泰國文化節的秘密武器，特別邀請來自泰國正當紅的ENT.SYNC THaiLAND x IDX ENTERTAINMENT的BL及GL系列演員以及TPOP偶像，讓文化與時下流行接軌，4/26、4/28泰國偶像的魅力將席捲整個台灣，與您一同沉浸在泰國文化傳統魅力中難以忘懷的盛宴！今年泰國文化節主題是「宋干節」，也是台灣人普遍熟知的「潑水節」，因為四月是傳統泰國新年的月份，泰國人民在這個月互相潑水以示尊敬並祈求好運。而今年泰國的宋干節比以往更加特別，由於泰國政府鼓勵全國在四月慶祝，以茲紀念聯合國教科文組織將宋干節列入其無形文化遺產，也讓更多人能加倍深入了解泰國文化的傳承，錯過2024潑水節沒關係，邀請您來遠百信義A13泰國文化節吃吃喝喝。薩瓦迪卡 !