雙世界二次元解謎RPG《神隱之子》開啟封測「潮遷測試」立即加入

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獨創「鬼神武裝」2D回合制戰鬥系統，在戰場上掌控攻防時機，巧妙運用不同屬性的「律相」技能對角色進行策略陣形安排，群起連攜攻擊讓你打怪體驗翻倍！
找出最強Combo組合，單指點擊釋放全螢幕大招必殺技。讓華麗光影在戰場上接連綻放，帶來視覺上的極致享受！立即開始一場節奏爽快的戰鬥吧！
《神隱之子》是一款巧妙融合了二次元畫風、懸疑推理解謎、策略戰鬥RPG手遊，立即開啟雙平台(iOS/Android)限量刪檔封測，搶先進入遊戲探索異世界的真相，關注、追蹤官方粉絲團，最新案件解謎、遊戲內容與活動消息將陸續公開，更有機會優先獲得遊戲獎勵！
立即加入「潮遷測試」：
測試時間：2024年4月28日10:00~2024年5月5日23:00（UTC+8）
測試平台：iOS、Android
測試加碼：封測期間儲值，上市加碼最高返還200%璽玉(限Android)
測試說明：
⦁使用Android裝置的代理人請於Google Play官方商店下載《神隱之子》或下載APK參與封測。
Google Play官方商店下載：https://bit.ly/downloadfadeaway
APK下載：https://bit.ly/fadeawayapk
⦁使用iOS裝置的代理人請先下載「Testflight」，才可以參與封測。
下載「Testflight」：https://testflight.apple.com/join/Su30u9E0
【新聞相關連結】
《神隱之子》官方FB專頁：https://www.facebook.com/FadeAwaySyzz