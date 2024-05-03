便祕有夠煩！搞懂瀉藥用法　浣腸劑「這樣用」才能有效打開閘門

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■刺激性瀉藥：直接作用於結腸，可促進蠕動而產生排便效果，常見成分有bisacodyl、picosulfate及蓖麻油、番瀉葉、蘆薈、大黃、美鼠李、牽牛子等。
這類瀉藥建議在晚上服用，可於次日清晨產生排便效果，應注意可能導致水瀉、腹痛、脫水，若有腸胃道阻塞、腹痛、噁心、嘔吐者，應避免使用；此外，此瀉藥常被濫用於減重，雖脫水可造成短期體重下降，實際上無法抑制卡路里吸收，無法有效協助減重。
■鹽類瀉藥：常見成分有magnesium hydroxide、magnesium oxide等，可刺激腸道水分分泌，也可能引起電解質不平衡，若腎臟功能欠佳，或有充血性心衰竭的病人，都要特別小心，需經醫師評估後使用。
■膨脹性瀉藥：可吸收水分並膨脹以助排便，常見成分有psyllium husk、calcium polycarbophil、Polyethylene glycol等；此類藥品作用較慢，服用時須搭配至少240毫升的水分，且因吸水膨脹特性，如有腸胃道阻塞，或有腸胃道潰瘍、狹窄或粘黏者，均應避免使用。
■高滲透壓瀉藥：利用藥品的高滲透壓使腸道水分增加、刺激腸道蠕動，常見的成分有lactulose及局部作用於直腸的glycerin栓劑或浣腸劑等。使用此類藥品於局部時，應待便意強度持續後再排便，否則若稍有便意即如廁，可能將藥品完全排空而失效。
■濕潤性瀉藥：利用介面活性劑原理，可促進腸道油水混合，使糞便軟化易排出，常見成分為docusate sodium；這類藥品較溫和，多與其他類型瀉劑搭配成複方製劑，極少見單方製劑。
食藥署指出，使用瀉劑常見腹瀉、腹痛等副作用，長期使用更會造成電解質不平衡與水分缺乏，嚴重者可能導致身體機能異常，甚至器官受損，因此只可暫時緩解便祕，應避免過度或不正確使用，一旦排便正常即應停藥。
此外，食藥署提醒，對抗便祕最好方法是回歸正常作息、增加膳食纖維與水分補衝，並培養運動習慣，才能有效改善，若症狀一直無法緩解，應就醫治療，切勿持續依賴瀉劑。