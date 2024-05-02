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凱莉小姐 LADY KELLY
凱莉小姐 LADY KELLY除了在台北車站、板橋車站、 新竹巨城等地設有實體店面之外，店內的部分品項也可以宅配到府。如果想找6吋的蛋糕，有愛戀巧克力蛋糕、海鹽雙層乳酪、栗香蒙布朗、蕉心可可等許多口味可以選擇，除了蛋糕之外，還有蛋糕捲、葡萄塔等甜點。凱莉小姐 LADY KELLY今年也有特別推出母親節限定蛋糕，但只能夠店取，如果是住在台北、新竹的話也可以先上網預訂。
連絡電話：02-8665-5399
凱莉小姐 LADY KELLY 臉書專頁
凱莉小姐 LADY KELLY 官方網站
蒔初
位於台中的「蒔初」甜點店有五權、惠中兩間分店，可提供宅配的品項有蒔初檸檬塔、生巧克力塔等手工小塔，除了單一購買之外，也有可以一次購買含有六種口味的小塔禮盒。另外，還有口味豐富的整模蛋糕，可以選擇要預訂6吋或是8吋。如果選不出想要哪個口味，想要每一種都嚐嚐看的話，也可以趁著母親節期間預定8吋的總匯慕斯組合！可以一次吃到烏龍茶慕斯、伯爵蜂蜜慕斯、茶香豆乳黑糖麻糬慕斯、65%聖塔倫巧克力慕斯、草莓優格慕斯等。
連絡電話：04-2375-3767
蒔初 Instagram 專頁
BoKa
喜歡巴斯克蛋糕的話，不要錯過BoKa使用頂級的奶油乳酪製成的6吋巴斯克蛋糕！有芋泥、抹茶兩種口味可以選擇，可以根據自己喜歡的口味選擇。母親節期間，有推出蜜桃甜心和莓果巴斯克等粉色系的兩款蛋糕，還可以搭配花束一起購買，在四月底之前預定可享有早鳥優惠。
連絡電話：02-2761-9008
BoKa 網路商店
BoKa Instagram 專頁
塔吉特
專賣千層蛋糕的「塔吉特」有豐富的口味，包含英式伯爵、焦糖布丁、芒果奶凍、靜岡抹茶、藍莓甜心等眾多選擇。為了滿足大家想要盡可能多品嘗不同口味的心願，也有推出幾款口味組合的精選綜合千層，適合和大家一起在聚會上共享，品嘗千層蛋糕細膩而多層次的美味。
連絡電話：05-557-1296 #64、#35
塔吉特 官方網站
塔吉特 臉書專頁
水母吃乳酪
位於台中的水母吃乳酪選用當季新鮮水果和嚴選乳酪精心製作，除了經典乳酪蛋糕之外，也有莓果乳酪塔，以及富盆子、葡萄、香橙等口味的生乳酪蛋糕。想要一次多吃點口味，也可以選擇拼盤系列，包含莓類拼盤生乳酪、綜合乳酪蛋糕和小農拼盤生乳酪等，以冷凍方式配送，在家也可以輕鬆吃到口感綿密的乳酪蛋糕！
連絡電話：04-2581-0586
水母吃乳酪 官方網站
水母吃乳酪 臉書專頁
搭啵S手作甜點
搭啵S手作甜點有提供金沙地瓜乳酪、百花龍眼蜜乳酪、珍珠奶茶千層蛋糕、雙色抹茶大福乳酪等各式口味的蛋糕。在母親節期間，還可以預購蜜桃紅烏龍巴斯克蛋糕、芋泥布丁蛋糕，還有限定店取的起司奶蓋芋泥可以訂購，喜歡乳酪蛋糕的話絕對不能錯過！
連絡電話：0981-799-506
搭啵S手作甜點 官方網站
搭啵S手作甜點 Instagram 專頁
Moricaca
Moricaca最受歡迎的是北海道起司雙重奏系列，有蜂蜜百香、奶油檸檬、抹茶柚子、繽紛派對等口味可以選擇。可以低溫宅配方式送貨，另外在常溫宅配的部分，也可以選擇「KIZUNA絆 蛋糕」系列。在母親節期間，也有限定的芋花戀、起司雙重奏香甜莓果等品項可以預訂。
連絡電話：04-2255-5766
Moricaca 官方網站
Moricaca Instagram 專頁
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原文出處 : ReadyGo 母親節蛋糕｜感謝媽媽一整年的辛苦付出，可宅配到府的母親節蛋糕推薦
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