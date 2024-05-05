頻就醫查不出病！精神醫發現是「罹病焦慮症」　出現6現象要注意

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若患有特定生理疾病，一般人可能會因為當下身體狀況而有短暫憂慮，但罹病焦慮症病人雖然可能有家族病史等風險，對於健康的擔憂仍過於強烈，與病症嚴重程度明顯不相符，例如曾被醫師告知血壓偏高，為此已長期穩定控制血壓，卻還是很怕會中風而完全失去行動力。
楊宇祈表示，出於擔憂，罹病焦慮症的患者會頻繁就醫，特別是內科，即便醫師再三說明未患病，所有檢查也證實無恙，依舊無法降低緊張，因此會在家重複自我檢查，例如一直照鏡子檢查某些部位，或在網路上頻繁搜尋疾病相關資訊，看過後更憂心，甚至完全不就醫，進入反覆焦慮的惡性循環。
針對罹病焦慮症，楊宇祈說，若有以下6種現象，要注意可能是此症引起：
1、先入為主自認已罹患或將要罹患某種疾病。
2、未出現身體症狀，若有症狀也屬輕微，或已患有另一疾病，或有高風險可能罹患疾病，但擔心的想法是過度的或不成比例。
3、極度擔心自己的健康，易自覺健康狀況有異常。
4、出現過度確認自己是否健康的行為，例如頻繁就醫、反覆檢查身體，或出現完全不就醫的逃避行為。
5、擔心罹病的狀況已至少有6個月。
6、對罹病的擔心無法以另一種精神疾病解釋。
楊宇祈指出，罹病焦慮症在兒童群體較為少見，而老人對健康的焦慮則與記憶力較有相關性，此症病人多於成年早期或中期發病，有時可能是因為面臨重大壓力，或遇到嚴重但最終為良性的健康危機，但有研究發現，若童年曾嚴重受虐，成年出現此症的機率較高。
由於其他精神疾病也可能會出現與罹病焦慮症相似的症狀，楊宇祈建議，民眾若有類似困擾，應至正規醫療院所接受專業診斷，透過藥物治療如使用抗憂鬱劑，或採取認知行為治療、放鬆訓練等，才有機會儘速穩定情緒、促進心理健康。
🟡改善罹病焦慮注意事項
◼️感到焦慮時，適當轉移注意力到其他活動。
◼️充實生活安排，盡量從事愉悅活動，或多運動並規律作息。
◼️學習放鬆技巧，例如腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆等。
◼️減少重複查找疾病相關資料，並減少閱讀疾病相關新聞等。
◼️維持良好人際關係，適當與可信賴的人聊天、抒發情緒，或尋求協助。