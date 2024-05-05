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新手媽產後雙乳腫痛！就醫發現「石頭奶」　醫教「3招」快速消奶

▲不少女性產後都經歷泌乳過程之苦，常見包括乳汁不足、乳腺發炎，以及俗稱「石頭奶」的乳房腫脹問題。（示意圖／取自免費圖庫 pixabay ）
▲不少女性產後都經歷泌乳過程之苦，常見包括乳汁不足、乳腺發炎，以及俗稱「石頭奶」的乳房腫脹問題。（示意圖／取自免費圖庫 pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

一名新手媽媽產後不久雙乳腫痛，連兩側腋下都明顯腫起，她擔心乳腺發炎，趕緊就醫檢查，醫師發現她沒發燒，乳房也未發紅，但已腫脹到繃亮，診斷為乳房腫脹（Breast Engorgement），即俗稱的石頭奶；經醫師指導，先以手擠方式移除奶水，再透過改善乳暈水腫的反向施壓法及乳房淋巴按摩，狀況明顯改善。

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新竹台大分院小兒部主治醫師劉思妤說，乳房腫脹發生原因為哺乳期奶水大量製造及血管擴張、壓迫，造成淋巴回流受阻所致，因此腫脹的部分除了奶水之外，還有淋巴組織液的堆積，與典型的乳腺炎不太一樣。

▲劉思妤醫師提醒民眾若有類似困擾，應積極就醫，以免母子健康受影響。（圖／新竹台大分院提供）
▲劉思妤醫師提醒民眾若有類似困擾，應積極就醫，以免母子健康受影響。（圖／新竹台大分院提供）
劉思妤表示，典型的乳腺炎通常發生在單側，媽媽可能會有發燒的症狀，乳房局部也會有紅腫、熱痛的情形。

 針對新手媽乳房腫脹，劉思妤指出，當乳房腫脹時，媽媽常會不知所措，且腫脹的乳房會使寶寶含乳不易，更難以有效移除奶水，加上明顯脹痛感，常使不熟悉手擠奶的媽媽無法自行移出奶水，這時便需要藉由熟悉哺乳技巧的專業人員協助。

 劉思妤表示，門診中常有媽媽諮詢哺乳問題，經歷石頭奶者不算少數，也有很多媽媽因奶水不足、塞奶或乳腺炎所苦，某些媽媽則是親餵過程不順利，導致乳頭受傷，種種問題皆恐造成媽媽在哺乳期感到灰心，更凸顯專業哺乳支持的重要性，民眾若有類似困擾，應積極就醫，以免母子健康都受影響。

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