台女優狂被轟「為何拍完片不上架」！胎尼曝心聲：怎可能自毀財路
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）在2月底的時候親自證實將以「田井虹」的藝名進軍日本AV界，讓她後續的一舉一動都成了眾人關注的話題焦點。不過，胎尼事後跟合作的片商爆發糾紛，導致網友們遲遲無法看到她的其他作品，甚至有些網友還會在她的每一篇貼文底下罵她，讓胎尼無奈透過限動回應，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
胎尼在昨（1）日透過限時動態發文透露：「每篇文章都會有人在底下罵，為什麼不上架？是在騙？」看到種種質疑的留言，胎尼也無奈表示：「我比你們更想知道好嗎！斂財台女怎麼可能自毀財路」，並指出：「等之後若有收到片酬再發佈聲明了，目前只能請大家去問片商，我自己也沒頭緒。」
而胎尼也坦言，自己確實想改藝名重新出道看看，並且附上哭笑不得的符號，自嘲表示：「怎麼會有人需要出道兩次勒！」此外，從胎尼貼文底下的留言中，也可以看到有網友提出質疑以及處理事情的辦法：「之前出道根本是來騙新聞流量的吧？你應該主動去跟公司洽談，只在IG發發限動跟貼文嗆聲，對方哪知道會不會發出來你又不滿意要下架，又或者你怎麼知道他們會不會偷偷販賣你不同意的片段，你才是最該去主動了解他們處理後續的人...。」
其實，胎尼之前也被網友懷疑過她在炒作話題，不過她當時也解釋：「是真的非常希望出道作能問世，因為導演是我指名的非常喜歡的導演！」撇除自己想刪除重複的訪談和素顏片段，性愛片段的部分，胎尼認為真的非常棒，也迫不及待要跟粉絲們分享，「沒有什麼炒作後不出道這種事，都被看光了有什麼好不出道」，她也希望片商可以正視這些問題給她一個回應。
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