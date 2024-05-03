BIG公益電影欣賞　帶弱勢家庭進戲院體會生命教育

導演魏德聖將創作觸角伸展至充滿人文關懷的醫療電影《BIG》，是以孩子們天真的視角，訴說一個相互扶持、勇敢抵抗病魔的故事。「社團法人翔鳳慈善關懷協會」與「少洋的雲端書房」5/2及5/4於喜樂時代影城舉辦《BIG~讓孩子拯救世界》弱勢家庭親子欣賞活動。
記者陳美嘉／高雄報導
魏德聖2日也親臨現場，他說，創作這部電影的時候，一直很希望能將影片中的力量帶給大家，讓大家能夠感受到滿滿的力量，更感受到活著就是最美最好的禮物！同時也期盼《BIG》能增加一般大眾對兒癌議題的重視，讓弱勢孩子的議題更受到關注。
《BIG》影片詮釋六個癌症病童與家人勇敢抗癌的生命歷程，激發弱勢家庭家長與兒童對未來的希望與生命力，讓生活變得更加堅強起來，勇敢面對一切困境。
社團法人翔鳳慈善關懷協會理事長陳秀鳳表示，這次與少洋的雲端書房合作推出《BIG》公益影片欣賞活動，主要是影片非常具有生命教育的意義，鼓勵大家要珍惜生命彼此相愛，家庭的溫暖來自父母與身邊的人所帶來的愛，希望透過這個活動為辛苦的身心障礙者家庭與弱勢孩童的家庭有所幫助，激發他們的生命力與鬥志，勇敢面對未來的一切挑戰。
已經自主統籌包場過《BIG》近30場，合計共號召超過3000位觀眾進戲院觀影的姚少洋，這次更一肩扛起公益放映募款，姚少洋表示，包場的初衷是爲了愛的傳遞，BIG 這部電影對自己來說是一部很棒用來傳遞愛的媒介。愛是動詞，我一直用行動來傳遞。