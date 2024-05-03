郭東延《淚之女王》喊中文：我的孩子皇上 是金智媛追陸劇亂教的
韓劇《淚之女王》播畢，主要配角一一受訪分享拍攝心得，飾演洪秀哲的郭東延透露拍攝第11集「亂講中文」的幕後花絮，他為了引起華人共鳴，才對物流倉庫老闆說「老闆，不要香菜」、「請把香菜從我的菜中取走」、「我的孩子，皇上」等中文，笑說確實是刻意胡說八道，而且還是「金智媛教的」。
記者陳雅蘭／綜合報導
郭東延在第11集中，要假裝是從中國來的客戶，所以必須說中文台詞，他透露：「劇本上面只有寫隨便說漢語。」所以為此煩惱2週，14天內想出8個台詞，為了讓在地人覺得好笑，他深思熟慮後把想到的內容打上翻譯軟體，再請中國朋友唸給他聽。
除了「老闆，不要香菜」、「請把香菜從我的菜中取走」，郭東延就說：「金智媛還跟我說這句『皇上，我的孩子怎樣了』，因為我很苦惱要說什麼樣的中文，她就說這句很常在陸劇中出現，給了我很大的幫助！」所以才會有第11集中，他對老闆說「我的孩子，皇上」牛頭不對馬嘴的荒唐台詞，一番發言笑翻採訪媒體。
《淚之女王》雖然已於上週日（4／28）播畢，電視台為了回饋廣大觀眾的支持，再請眾演員抽出時間錄製2集特輯，他們將一同探討劇中的亮點橋段，將於5月4日、5日播出。《淚之女王》全劇16集可至Netflix收看。
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