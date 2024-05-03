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男星偷拍「朋友躺沙發摳摳禁片」上傳IG　地點還是前YG藝人工作室

▲韓星李瑞漢（左）在「YG娛樂」旗下男團Treasure的前成員方藝潭工作室，疑似偷拍不雅片上傳IG惹議。（圖／李瑞漢、方藝潭IG）
▲韓星李瑞漢（左）在「YG娛樂」旗下男團Treasure的前成員方藝潭工作室，疑似偷拍不雅片上傳IG惹議。（圖／李瑞漢、方藝潭IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李瑞漢昨（2）日在IG上傳一段疑似男女性愛摳摳片，地點還在「YG娛樂」旗下男團Treasure的前成員方藝潭工作室，偷拍行為引起熱議，李瑞漢趕緊刪文道歉，並表示這是屬於男人之間的玩笑，再次受到網友譴責。

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▲李瑞漢公開男女躺在沙發上的親密片，再以「breaking news」字樣的圖案遮擋。（圖／李瑞漢IG）
▲李瑞漢公開男女躺在沙發上的親密片，再以「breaking news」的圖案遮擋。（圖／李瑞漢IG）
李瑞漢在IG限時動態放上一段男女躺在沙發上的18禁畫面，再以「breaking news」的圖案遮擋，加上畫質模糊，完全看不出當事人長相。由於畫面晃動，網友猜測該則影音應是違法偷拍；更有人發現，地點還是在李瑞漢好友方藝潭的工作室中，令李瑞漢、方藝潭的粉絲感到震驚。

隨著偷拍爭議越演越烈，李瑞漢今（3）日連發2則貼文道歉，先解釋上傳的影片純屬「男人之間的玩笑」，也承認地點是在方藝潭的工作室，不知道會引起誤會，所以向方藝潭以及粉絲道歉，「很抱歉讓看到影片的人擔心了，我以後會更加注意的」。

▲李瑞漢發文道歉，否認偷拍不雅片，行為僅是跟男性友人之間的玩笑。（圖／李瑞漢IG）
▲李瑞漢發文道歉，否認偷拍不雅片，行為僅是跟男性友人之間的玩笑。（圖／李瑞漢IG）
因為網友不買單李瑞漢的聲明，李瑞漢再解釋常與三五好友在方藝潭的工作室喝酒看電影、聽音樂，2日喝到凌晨12點多，方藝潭跟朋友先回家，剩下的人在飲酒的過程，就把常看到的情境上傳IG，再度澄清「不是偷拍內容」，李瑞漢說：「對於夢想成為演員的我，因為不成熟的表現引起爭議，真的很對不起。」而方藝潭似乎對於捲入偷拍案感到困惑，但他表示：「讓大家擔心了，非常抱歉。」

21歲的李瑞漢今年透過網路節目初次亮相，不論長相或名字都令大眾感到陌生，結果卻因為在IG公開疑似違法偷拍的畫面，因此有了自己的「維基百科」，上面第一條記錄的事蹟，只有他這次爆出的爭議，「意外走紅」成功引起討論，韓媒也以「一位連名字和長相都沒有被大家熟知的新人，比起作品先透過爭議讓大眾知道自己」為題報導。

▲原本沒有維基百科的李瑞漢，因此有了簡介。（圖／namu wiki）
▲原本沒有維基百科的李瑞漢，因此有了簡介。（圖／namu wiki）
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