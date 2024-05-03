男星偷拍「朋友躺沙發摳摳禁片」上傳IG　地點還是前YG藝人工作室

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著偷拍爭議越演越烈，李瑞漢今（3）日連發2則貼文道歉，先解釋上傳的影片純屬「男人之間的玩笑」，也承認地點是在方藝潭的工作室，不知道會引起誤會，所以向方藝潭以及粉絲道歉，「很抱歉讓看到影片的人擔心了，我以後會更加注意的」。
因為網友不買單李瑞漢的聲明，李瑞漢再解釋常與三五好友在方藝潭的工作室喝酒看電影、聽音樂，2日喝到凌晨12點多，方藝潭跟朋友先回家，剩下的人在飲酒的過程，就把常看到的情境上傳IG，再度澄清「不是偷拍內容」，李瑞漢說：「對於夢想成為演員的我，因為不成熟的表現引起爭議，真的很對不起。」而方藝潭似乎對於捲入偷拍案感到困惑，但他表示：「讓大家擔心了，非常抱歉。」
21歲的李瑞漢今年透過網路節目初次亮相，不論長相或名字都令大眾感到陌生，結果卻因為在IG公開疑似違法偷拍的畫面，因此有了自己的「維基百科」，上面第一條記錄的事蹟，只有他這次爆出的爭議，「意外走紅」成功引起討論，韓媒也以「一位連名字和長相都沒有被大家熟知的新人，比起作品先透過爭議讓大眾知道自己」為題報導。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！