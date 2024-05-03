把人變吸血鬼「再變成改造人」！連黑道都加入《BLOODY ESCAPE》
日本戰鬥動畫電影《BLOODY ESCAPE：地獄的逃走劇》描述一位普通人變成吸血鬼，再透過人體實驗成為改造人的男子，為了拯救一位女孩，所展開的逃亡故事。該片由谷口悟朗擔任原案、編劇與導演，他曾以《航海王劇場版：紅髮歌姬》創下超過200億日圓（約台幣43.2億元）票房佳績，實力有目共睹。該片劇情更透過「改造人vs.吸血鬼vs.黑道」的反烏托邦題材，獲得不少日本觀眾肯定。
記者陳雅蘭／綜合報導
《BLOODY ESCAPE：地獄的逃走劇》以反烏托邦為題材，描述不久後的東京人口已經達到顛峰，隨後再開始走下坡，人類就創造人工智慧來管理生態系統，以確保物種繁榮，甚至還進行讓人類得以多樣化的人體實驗。
片中，透過人體實驗成為改造人的男主角「如月」，被不死吸血鬼集團「不滅騎士團」所追殺，就連黑道集團都加入追擊，演變成「改造人vs.吸血鬼vs.黑道」的腥風血雨之戰。全片最大看點，就是「如月」該如何憑藉身體改造而成的武器，和可殲滅吸血鬼的特殊血液持續戰鬥，並帶領人類女孩逃離東京。
對於以「改造人vs.吸血鬼vs.黑道」為主軸，導演谷口悟朗表示：「我出生於1966年，我們生活在特效英雄的鼎盛時期，所以改造人是個重要元素。我對吸血鬼其實沒什麼特殊情感，但他們不但在日本很受歡迎，在世界各地也都很流行。海外觀眾可以普遍聽懂，是最容易理解的通用名詞。至於黑道，我喜歡原創的黑道故事，所以透過吸血鬼為全球象徵，黑道是日本象徵，加上我個人所喜愛的改造人，於是成就出這部作品。」《BLOODY ESCAPE：地獄的逃走劇》5月17日在台上映。
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