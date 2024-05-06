羹湯驚見整隻大蟑螂漂浮！老闆「冷回1句」整鍋繼續賣　顧客傻眼

他聯絡簿寫「估計」遭老師批中國用語！兩派人吵翻　教育部解答曝

▲某位學生的聯絡簿生活札記欄位中，日記內的「估計」兩字被老師以紅筆特別註記，並建議「別用中國用語比較好。」（圖／翻攝自PTT）
▲某位學生的聯絡簿生活札記欄位中，日記內的「估計」兩字被老師以紅筆特別註記，並建議「別用中國用語比較好。」（圖／翻攝自PTT）

記者賴禹妡／綜合報導

許多人在求學階段都有在聯絡簿寫日記的回憶。近日一名網友曬出某位學生的聯絡簿，只見生活札記欄位中，該學生日記內的「估計」兩字被老師以紅筆特別註記，並建議「別用中國用語比較好。」讓不少網友震驚直呼「估計是對岸用語？」但也有人貼出《教育部重編國語辭典修訂本》內容打臉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友近日在PTT發文寫下「估計是對岸用語嗎？」表示有學生在寫聯絡簿的生活札記時，說明自己明天要去買新鞋子，因為舊鞋每逢雨天就進水，「不換估計是不行的了。」沒想到，「估計」兩字卻被老師用紅筆特別註記，並在一旁加上評語：「別用中國用語比較好。」

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO認為「估計」根本就不是中國用語，還附上《教育部重編國語辭典修訂本》的內容打臉老師。（圖／翻攝自PTT）
這讓原PO看了相當傻眼，認為「估計」根本就不是中國用語，還附上《教育部重編國語辭典修訂本》的內容，直言「個人覺得老師很有事。」貼文曝光後，不少人認為老師管得太細，但也有人直言台灣平時確實不太常用到「估計」兩字，不同用法也會有所差異。

根據《教育部重編國語辭典修訂本》指出，「估計」有兩種意思，第一種為估量價值或數量，第二種則是推測，當中也列出例句「我估計他今天不會來。」而大多數人都認為，台灣人平時比較常用「大概」、「應該」等較口語的方式表達。

▲（圖／翻攝自教育部）
▲根據《教育部重編國語辭典修訂本》指出，「估計」有兩種意思，第一種為估量價值或數量，第二種則是推測。（圖／翻攝自《教育部重編國語辭典修訂本》）

帥老闆遭女客跟騷3年！家門口「33秒恐怖片」曝　崩潰不自殺聲明

她抽血這數值狂降！一查罹癌「1年後就走了」　醫驚：完全沒症狀

冷氣開工「霉味狂飄」臭爆！專家曝1按鈕秒解決：90％的人不知道

學生考卷破一角！教授尷尬自首「我的貓吃掉了」　親畫可愛臉賠罪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞