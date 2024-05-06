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熊貓超市最後一舞！商品全數出清4折起　209元爽買「韓國藍鑽蟹」

▲foodpanda公司日前證實，旗下雲端超市「熊貓超市」在5月底終止服務，全台16間門市將關閉。（圖／記者潘毅攝）
▲foodpanda公司日前證實，旗下雲端超市「熊貓超市」在5月底終止服務，全台16間門市將關閉。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

foodpanda公司日前證實，旗下雲端超市「熊貓超市」在5月底終止服務，全台16間門市將關閉。結束營業前，各門市也推出最低4折優惠，要把店內商品全部拋售。NOWnews記者今（6）日也實際下訂，發現店內的肉品、海鮮價格超優惠，而家中有毛孩的飼主們，也可以趁機補貨飼料、零食。

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▲NOWnews記者今（6）日實際下訂，買了寵物飼料等物品，原價要2815元，打了4折後只要1190元。（圖／記者潘毅攝）
▲NOWnews記者今（6）日實際下訂，買了寵物飼料等物品，原價要2815元，打了4折後只要1190元。（圖／記者潘毅攝）
熊貓超市成立於2019年10月，是台灣首家以外送為主要通路的雲端超市，但foodpanda表示，由於「熊貓超市」已經完成階段性任務，預計5月底前會終止服務。而各地「熊貓超市」從上週起開始進行優惠大拋售，一度引發爆量訂單，讓業者只好關閉熊貓超市接單，待訂單消化完成後再度上線。

▲原價419元的藍鑽蟹，只要209元就買到。（圖／記者潘毅攝）
▲原價419元的藍鑽蟹，只要209元就買到。（圖／記者潘毅攝）
今（6）日中午記者實際打開熊貓APP，發現熊貓超市欄位恢復，隨即點入查看，筆者所在地提供服務的「中壢店」，經過前一批顧客掃貨後，剩下商品以生鮮肉品海鮮、寵物飼料、沐浴露洗髮乳等清潔用品為主。從所剩商品型態來看，目前較適合會開伙的多人家庭、家中有養貓狗的族群選購。此外，還有大量1公升以上罐裝水仍可選購，但若訂單內加入了這項物品，被外送員拒單可能性極高，或許是因此才會留下許多。

▲原價599的貓咪肉泥，折扣後只要240元。（圖／記者潘毅攝）
▲原價599的貓咪肉泥，折扣後只要240元。（圖／記者潘毅攝）
筆者於11點15分下訂，預計時程送達時間為80分鐘，最終在12點30分送達，相隔75分鐘，相當準時。訂單中買了寵物飼料及零食、漱口水洗面乳、餅乾以及韓式剖半藍鑽蝦，原價要2815元，打了4折後只要1190元，其中原價419元的藍鑽蟹，更是只要209元就能買到，十分划算。

▲記者購買的商品經過折扣後，只要1190元。（圖／記者潘毅攝）
▲記者購買的商品經過折扣後，只要1190元。（圖／記者潘毅攝）

 

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