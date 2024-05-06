乾杯週年慶！「富豪美食榜」和牛達人來台　5大銘柄和牛套餐開搶

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「富豪美食榜」秘密清單上榜的「尾崎牛」，是日本至今唯一一家以農場主人姓氏命名的品牌和牛，有著「太陽王和牛」之美譽，每月僅有30頭售往海外國家。乾杯還將請出尾崎和牛達人「尾崎宗春」親自來台，分別於5月14日台中、5月15日台北現身，分享在溫暖多雨的宮崎縣足期肥育，以大理石花紋、清爽適口油脂享譽全球的尾崎和牛美味，數量有限，於即日起開放電話預訂。
而被列為世界上最昂貴的9種食物之一的「神戶牛」，於兵庫縣土生土長、並需符合全日本認證條件最嚴格的「神戶肉流通推進協議會」頂尖標竿，每年年產3000頭，僅占日本全國牛肉市場中的珍貴0.06%。油酸含量高、口感極嫩入口即化。起源於江戶幕府時代、悠長400年歷史的日本「近江牛」，身為全日本第一個和牛品牌、也是日本食肉文化的原點；近江牛生長於滋賀縣琵琶湖畔的富饒大地，細緻紋理卻有著豐腴結實肉質與深厚濃郁風味。
25週年慶乾杯集團再以擅長的「和牛一頭燒」，依和牛各個部位特性、以最適切的手法端出頂尖肉食饗宴。燒肉懷石品牌「和牛47」，精選紐約客、貝身、星星、後腹、後臀5種部位，變化出生牛肉料理、烤肉醬特選和牛、和牛三明治，燒肉三拼等料理，每款銘柄牛套餐僅20份限量供應，售價4080～4,680元/人+10%服務費；「老乾杯」與「KANPAI CLASSIC」在15道套餐中打造7種以上的銘炳和牛美味，經典紛雪燒、鹽蔥燒、和牛牛排、牛五花等，搭配日本和牛雲丹壽司、昆布漬紅蝦海膽和牛手卷壽司、經典和牛韃靼等品牌獨有料理，每款銘炳和牛約200～300份，平均每間分店僅20人吃得到，售價2880～3680元/人+10%服務費。
而火鍋專門「黑毛屋本家」與「黑毛屋招待所」，為銘炳和牛套餐特別設計「雙鍋」吃法，先以「壽喜燒」品嚐入口即化的鹹香甘甜紐約客，再搭配清爽「涮涮鍋」品嚐銘炳和牛的精華原味，套餐附有搭配野菜盤、逸品、甜品等，售價2580～3480元/人+10%服務費；黑毛屋招待所則只販售神戶牛套餐，售價4180元/人+10%服務費。
王品集團則推出孝敬媽媽的母親節優惠活動，即日起到5月31日，到「旬嚐」內用兩客套餐，每桌贈價值528元的「松阪花寶盒」，消費套
餐能以520元加購「海膽星鑽散壽司」或「日本鰤魚兩吃」一份（原價680元）。5月底前帶媽媽到「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，消費2客極上或名物套餐，即招待專屬「花見禮櫻之干貝最中餅」一份；另有社群指定任務抽獎活動，將送出價值1560元的「經典套餐雙人券」、日本MIYAWO陶土湯鍋3L、TSUDOI黑鐵釉美濃燒花型盤；即日起至5月31日到「青花驕」消費，完成指定任務就款待「松阪肉片花盤」。