特企／「虎爺」竟然有翅膀？網激推這神物招財 三次聖筊才能帶走
萬物皆漲就只有薪水沒有漲，也因此很多人都有拜虎爺求財的習慣，希望不管是正財、偏財都能轉轉運，替自己增加收入，近日就有網友分享自己喜歡到處拜財神，在朋友的強力推薦下，來到石碇虎爺公廟，發現很多年輕人都到這邊求財。
這個位處在新北市的「石碇伏虎宮」，擁有全台最大的虎爺神像，香火鼎盛，不分平假日香客絡繹不絕，而這邊還有一個很大的特色，就是很多人會特別來到這裡擲筊求取「飛天虎爺」，帶有翅膀的「飛天虎爺」，象徵可以讓業績一飛沖天、財運一分沖天，但也提醒民眾，這個飛天虎爺不是隨便就能帶回家，要經過請示，在虎爺底下連擲三次聖筊，經過虎爺公同意才能帶走。
另外，除了這個遠近馳名的「飛天虎爺」，「石碇伏虎宮」還有五虎香火袋，很多人都會在這邊，以三百元結緣金來換購「五色虎香火袋」，總共有黑、綠、白、黃、紅五色，民眾換購後虎爺公會依據信眾的生辰八字，以符令幫其補運、祈福。
一般祭拜虎爺大多以生食為主，但是有些虎爺也喜歡糖果、餅乾和雞蛋等，隨著疫後經濟腳步回穩，想要獲得虎爺公加持的信眾，不妨可以帶著雞蛋上山，來到新北市的「石碇伏虎宮」，除了可以到這裡朝聖全台最大的虎爺神像，不管是求財還是轉運，都可以誠心的向虎爺公祈福、許願，也難怪除了年輕人之外，石碇伏虎宮家庭客、企業團拜等人潮也絡繹不絕。