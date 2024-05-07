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榕樹下米苔目傳承50年 中華路創始老店遊客聞香下馬

▲「榕樹下米苔目」是台東傳承50年在地經典美食，外地遊客必訪。（圖／業者提供）
▲「榕樹下米苔目」是台東傳承50年在地經典美食，外地遊客必訪。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

假日旅遊，遠離城市喧囂的台東，是很多人的選項，青山綠水讓人心曠神怡。說到去台東旅遊，除了山水美景，台東在地美食絕不能錯過。其中，創業至今半世紀的經典排隊美食「榕樹下米苔目」，不僅是陪伴台東人成長的美好記憶，更讓外地遊客體驗到台東美食沁人心脾的好滋道！

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「榕樹下米苔目」是由食客口中的「阿嬤」黄王麗蘭和先生一手創辦。他們從路邊攤車起家，後來有了店面，加上第二代投入，兩代人同心協力經營，始終堅持料好味美的品質，50年來不曾打折，榕樹下米苔目成了台東經典美食之一，是外地遊客必訪名店。

▲榕樹下米苔目傳承50年，第二代黃博文傳母親手中接下重擔，扛起傳承之責。（圖／業者提供）
▲榕樹下米苔目傳承50年，第二代黃博文傳母親手中接下重擔，扛起傳承之責。（圖／業者提供）
長子黃博文回憶當年返家幫忙時，發現經營餐廳並不容易。尤其米苔目作工耗時耗力，製作前一晚就得取米泡水，隔日再將米瀝乾、打成米漿、加入地瓜粉拌勻，接著放入鍋中，邊加熱邊持續攪拌，待冷卻後，再透過孔狀模具烹煮。儘管工序繁複，50年來，榕樹下米苔目堅持親手製作，嚴格把關每一個環節。其次，榕樹下堅持採用東部在地小農生產的食材，比如台東在地柴魚、台東在地現磨胡椒粉、鬼頭刀等，除了食材品質有保證，也是基於照顧小農生意，一起共好。

▲榕樹下米苔目是台東傳承50年經典著食，中華路創始老店遊客必訪。（圖／業者提供）
▲榕樹下米苔目是台東傳承50年經典著食，中華路創始老店遊客必訪。（圖／業者提供）
黃博文說，返鄉加入家族生意，除了要讓家傳好味道持續飄香，更想回饋鄉親，並與在地美食業者一起帶動台東餐飲觀光業發展。為此，舉凡台東縣政府舉辦活動、市集，榕樹下米苔目從未缺席。黃博文說，團結力量大，大家聯手打拼，更能為台東在地美食打出名氣。值得一提的是，黃博文一家人都有「共好」胸懷，每每行銷自家美食時，也會幫忙宣傳周遭店家，哪家的餅好吃，哪家的日式豬排香酥多汁，鼓吹遊客去品嚐。

榕樹下米苔目舊址在大同路，因租約到期遷址至中華路。黃博文說，母親過世後，父親臨終前特別交代，「榕樹下是一輩子的，要延續下去，且要開開心心的做！」為此，他收拾起失去雙親的悲痛，毅然肩負起重任，不僅接手榕樹下米苔目生意，且要繼續開發更多菜色，讓50年的好味道傳承飄香。消費者若想品嚐美食，除了可至榕樹下米苔目中華路創始老店，另外夜市以及漢陽北路黃昏市場也設有攤位，一樣可以吃到原汁原味美味。


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