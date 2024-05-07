韓藝瑟搶當5月新娘！IG甜蜜公布與小10歲男友結婚喜訊：誰在乎呢
曾出演參演《九尾狐外傳》第2女主角爆紅，接著出演《幻想情侶》、《20世紀少男少女》、《Big Issue》等韓劇的42歲女演員韓藝瑟，今（7）日在IG上宣布自己與小10歲男友柳成宰登記結婚的喜訊，並在文中透露自己本來想在5月5日登記結婚，但因為那天是假日，所以選在今天。韓藝瑟表示她與老公不會舉辦任何儀式或是派對，並表示：「誰在乎呢？」態度十分豁達。
記者張一笙／綜合報導
韓藝瑟過去曾與打造超人氣女子天團「BLACKPINK」的「YG娛樂」王牌製作人Teddy交往，交往3年後於2016年10月底分手，中間進入一段感情空白期，2021年5月公開與小她10歲的前舞台劇演員柳成宰的戀情。
今日，韓藝瑟先是在YouTube上公開自己與柳成宰登記結婚的消息，並表示：「這支影片公開的時候，我應該已經和男友完成結婚登記了。」韓藝瑟透過影片公開結婚消息，並表示：「我們是正式的夫妻了，而我也是『售罄女』了！」韓藝瑟也強調自己從來不覺得與柳成宰是男女朋友關係：「我一直都覺得他是我的人生伴侶。」並表示：「為了向我們以外的人們明確公開我們的關係，我們登記結婚了。」
韓藝瑟也在今日下午親自在IG上公布婚訊，並曬出與老公牽手的照片，並寫下：「耶！我們今天登記結婚了！其實本來想在5月5日兒童節時慶祝，不過那天是國定假日。或許是因為我喜歡春天，因此我非常想當5月新娘。幸虧7也是我喜歡的數字，所以一切都十分完美，我也十分幸福。」
韓藝瑟也提到其實她與老公並沒有要舉辦任何儀式或是派對：「誰在乎呢？」展現十分豁達的個性，並表示他們之間十分相愛，並且迫不急待地想成為夫妻，而且剛好他們都不注重儀式，但不排除以後剛好會改變主意。文末，韓藝瑟也表示：「不論如何，謝謝大家的祝福，我會開心地過我的生活！」
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