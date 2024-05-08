衰爆！紅雀捕手Contreras妨礙打擊送打者上壘　左手還被打到骨折

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今（8）日比賽進行至第2局上，輪到大都會砲手J.D. Martinez上場打擊，因J.D. Martinez再一次揮棒打到Willson Contreras左手臂，裁判當場判罰為妨礙打擊讓打者上壘，但當下Willson Contreras則是痛到直接跑到場邊，最終在防護員的陪同離場。
何謂妨礙打擊？
妨礙打擊是指打者在揮棒時，被對方守備球員以任何方式干擾，導致無法準確擊球。
常見的妨礙打擊情形包括：
- 捕手過早伸出手套或伸出超過本壘板上方，造成打者揮擊時未能準確擊到球（通常會打到捕手手套）。
- 野手在打者揮棒時，將身體或球具伸入打擊區，干擾打者的揮棒。
紅雀輸球賠了夫人又折兵
Willson Contreras是紅雀在2023年在自由市場，以5年8750萬美元簽下，在2023賽季出賽125場，繳出20轟、113安、67分打點、打擊率0.264的成績，今年至今出賽31場，掃出6轟、30安、打擊率0.280的成績，可說是自紅雀陣中最穩定的打者。
Willson Contreras傷勢嚴不嚴重？主帥Oliver Marmol說法
紅雀主帥主帥Oliver Marmol透露，「很顯然受傷不是我們想看見的，在那個打席中，Willson Contreras並不是故意要妨礙的，但損失他絕對是對球隊的一大損失。」
根據《The Athletic》記者Katie Woo透露，「Willson Contreras將接受左手臂骨折手術，預計至少將卻陣6至8週，其中紅雀並不會急於讓他復出，會確保傷勢沒有大礙後才會讓他開始進行復健賽。」
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