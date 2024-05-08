不滿被超車！台中驚世公車司機狂按百聲喇叭 開車門、廣播飆國罵
台中市一名公車司機，只因左邊休旅車突然切進他的車道，便沿路追著對方，不到百公尺路程鳴了近百聲喇叭，在公車站停車的學生們痛苦摀起耳朵，司機似乎意猶未盡，不僅用廣播狂飆國罵，甚至追上對方、打開公車門怒喊「踹共」。台中市議員鄭功進指出，這場荒唐的街頭大秀，地點就在主管機關交通局門口，同在太過諷刺。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員鄭功進議員今（8）日在議會質詢時指出，市府推行雙十公車政策，每年編列20幾億預算補助業者，司機素質卻直直落。他播放一則行車紀錄影片，影片中公司司機行經民權路時，只因不滿前車突然切換車道到他前面，不僅連續按壓喇叭響近百聲，甚至使用廣播在大街上飆國罵，最後還跨越中線換到公車平常不會行駛的內側車道，只為卡到對方休旅車左邊、開公車門大聲向對方嗆聲，絲毫不顧忌車上其他乘客，以及交通尖峰時刻痛苦摀耳朵的廣大學子們。
鄭功進說，仔細看影片畫面，休旅車原本行駛的內側車道，在接近路口時變成左轉道，駕駛欲繼續直行，切換車道並沒錯，且當時路上的車速並不快，公車司機足以因應，卻像未爆彈被引爆般，肆無忌憚在重要交通樞紐「展現自我」。
鄭功進說，最諷刺的是，發生地點就在主管機關交通局門口，司機大爺只要不爽，就可以不停叭叭叭、擴音狂譙、一路蛇行，一副全台中我最大、誰來都沒用的架勢，小老百姓毫無招架之力。他問，公車業者的補助領那麼多，對於這種街頭霸王，難道不該殺雞儆猴嗎？
副市長黃國榮表示，不管換車道對不對，身為公車駕駛都不應該這樣。交通局長葉昭甫答詢時說，台中市一天有7千多班公車在跑，不能因為一顆老鼠屎壞一鍋粥，交通局會要求業者落實員工教育訓練。此外，學校週邊禁鳴喇叭，契約裡本就立有罰則，未來會依約扣罰。