啤酒別直接喝！內行「倒酒神級手法」一秒豪華升級：口感變超綿密

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而更道地的德國啤酒喝法，可以學德國人在乾杯時習慣互敲杯底，促使沉澱的酵母再次飄起，每一口都喝到綿密泡沫，成就小麥啤酒行家的喝酒儀式。艾丁格也特別推出加厚杯底的設計雲朵杯，長型開口式設計，支撐起如絲綢般綿密的啤酒泡沫，讓酵母均勻散佈在泡沫與酒體中，自5月15日起，選購艾丁格500 ml瓶裝系列啤酒（不限品項）單筆消費滿389元，即可免費獲得艾丁格雲朵杯，在家就能體驗道地的德國啤酒風情。
艾丁格以正統德國巴伐利亞釀造工法，堅持只釀造德式小麥啤酒，與一般啤酒不同的是除了使用大麥外，艾丁格添加50%以上高比例小麥釀造、使用上層發酵工法及耗工費時的瓶中二次發酵法，裝瓶時無經過加熱殺菌，於裝瓶前再一次加入新鮮麥芽汁與酵母 ，使其在瓶中進行28天的瓶中二次發酵，讓艾丁格小麥白啤酒帶有淡雅清新的果香、麥桿香、蜂蜜與香草氣息外，更帶有綿密如同雲朵般柔順的泡沫。
喜歡帶有果香和花香的啤酒，首推「艾丁格小麥白啤酒」和「艾丁格小麥水晶啤酒」；喜歡濃郁麥香與厚實的啤酒口感，不容錯過「艾丁格小麥黑啤酒」和「艾丁格典藏白啤酒」，選用大麥與小麥做搭配，成就啤酒多層次的口感；還有「艾丁格小麥勃克啤酒」全新上市，稍高的酒精濃度，並添加焦香麥芽進行釀製，呈現咖啡色澤，品嚐起來濃醇不甜膩，帶出葡萄、乾燥果實的韻味及咖啡豆飽滿馥郁的香氣。
此外，海尼根宣布與PALLADIUM聯手推出台灣獨家限量2大潮流包款，包含多功能波士頓旅行袋、斜跨手機包，整體結合了雙品牌指標性設計，包款上除了印上活動標語《Afterwork By Heineken》，並以象徵海尼根的綠色設計點綴。多功能波士頓旅行袋的潮流感與容量兼具，是今年必備的包包款式，同時可以有手提、斜背等多種背法，是各種旅行的最佳夥伴；而斜跨手機包的輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用。
海尼根兩款聯名包款獨家於7-11門市限定加購中，只要購買海尼根「海尼根330ml 4入組」、「海尼根500ml 4入組」、「 海尼根星銀啤酒330ml 6入組」、「海尼根星銀啤酒500ml 4入組」任一組合，即可用299元加購任一包款（數量有
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！