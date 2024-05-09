張紀中混血兒子身世曝光！「認了不是親骨肉」揭小31歲嫩妻感情史
72歲大陸名製作人、導演張紀中曾執導《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品。2016年張紀中結束第一段婚姻後，隔年火速與小31歲助理杜星霖結婚，婚後生下一子一女，不過兩人的全家福中，有個混血兒子馬丁，讓外界不禁好奇他的身世。對此，張紀中終於正面回應「馬丁確實是我妻子杜星霖和一位外籍友人所生。」
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，張紀中和杜星霖的全家福中，有個混血兒子馬丁，他的外貌明顯有著西方人的特徵，散發出與眾不同的氣質，自兩人結婚以來，馬丁的身世一直被外界猜疑。張紀中日前罕見正面回應，坦承「馬丁確實是我妻子杜星霖和一位外籍友人所生」，但自己一直都將馬丁視如己出，因為他相信愛情和家庭的力量，能夠超越血緣的界限，一番話讓網友聽了相當感動。
據悉，杜星霖在與張紀中結婚前，與台灣富商黃泰元有過一段婚姻，2013年兩人登記結婚，婚姻僅僅2年就離婚收場。離婚後，當時在法國留學的杜星霖邂逅了1位本地藝術家，兩人擦出愛火同居生活，馬丁就是她與藝術家愛的結晶。
今年3月杜星霖宣布懷上第三胎，在小紅書上曬出驗孕棒，她開心表示，「來接好孕吧！42歲喜迎龍寶寶，孩子是上天的饋贈，是福報！」肚子裡的寶寶，是夫妻倆的第三個孩子，兩人替寶寶取名為嘟嘟，即將晉升為一家6口，張紀中72歲又老來得子，讓不少網友相當吃驚。
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