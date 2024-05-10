姜典惹怒腐女！男男CP賺人民幣「當眾摟女人」　公司刪聲明、關IG

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粉絲質問姜典：「你是我唯二喜歡的兩個三次元男生之一，也是讓我體會到什麼叫塌房的第一個人，真的好難過！就算是生活裡偶遇的一個陌生人，她對你抱以善意的時候你也會這麼回報她嗎」、「只能說你太幼稚了！粉絲從來不是你的對立面」、「真心的交付是否應該換來平等的對待」、「好好拍戲好好結婚，再見艾！」
姜典所屬的「奇想事」在IG解釋：「關於同行的女生，是因為出發前一天，姜典詢問我們，這位友人生病了，恰好本周末她的家人都不在身邊，能否請她也一起前往。我們答應了這份請求。但正是由於我們考慮不周，才導致了後續事態的發酵，引發了粉絲的誤解。」強調姜典摟女友人的行為並非要挑釁粉絲。
不過經紀公司的說法反而激怒粉絲，謾罵的輿論依舊不斷發酵，不少人揚言脫粉，不久經紀公司刪除該篇聲明文，後來索性連IG都關閉。
然而，還是有不少理性的粉絲力挺姜典，「典典，你當下需要冷静的思考，這只是你遇到的一個問題、一個困難」、「會有點擔心你的現狀，但我們知道你會挺過來，只是希望你能好好休息，我們都還在」、「就是支持典典，期待典典的新劇」、「典典我們典滴（粉絲暱稱）還在，會等你的！」
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