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姜典惹怒腐女！男男CP賺人民幣「當眾摟女人」　公司刪聲明、關IG

▲BL劇《奇蹟》姜典當粉絲面前摟女子，惹火「腐女」放話脫粉，經紀公司解釋也無濟於事。（圖／Oat雜誌提供）
▲BL劇《奇蹟》姜典當粉絲面前摟女子，惹火「腐女」放話脫粉，經紀公司解釋也無濟於事。（圖／Oat雜誌提供）

記者楊穎軒／綜合報導

23歲新生代演員姜典2022年以網路劇《愛的奧特萊斯》勇奪金鐘獎新進演員，近期和男星陳柏文在BL劇《奇蹟》組「陳艾CP」，人氣於兩岸及東南亞急速竄升，日前兩人前往大陸海南出席活動，結束後，姜典在機場於大批粉絲面前摟住一名女子，引發「腐女圈」反彈，對此，經紀公司發文解釋姜典摟「友人」的原因，不過仍被罵到刪文、關帳號。

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事件起因，姜典當天收工後準備搭機，他在機場等候時，不停來回走動，下一秒突然穿過跟拍他的粉絲，上前朝一位女子搭肩，接著兩人和工作人員趕去通關，整段過程曝光後，「陳艾CP」粉絲相當衝擊，認為有種被背叛的感覺，湧入姜典所有社群平台洗版、興師問罪。

▲姜典（戴黑毛帽者）在機場摟女友人，引發腐女不滿。（圖／JESSIENUNA愛情連載中微博）
▲姜典（戴黑毛帽者）在機場摟女友人，引發腐女不滿。（圖／JESSIENUNA愛情連載中微博）
▲姜典、陳柏文（右一）中間夾著女性友人，腐女譏諷「賣腐行程摟嫂子，好一個三人行」。（圖／SromanticismL微博）
▲姜典、陳柏文（右一）中間夾著女性友人，腐女譏諷「賣腐行程摟嫂子，好一個三人行」。（圖／SromanticismL微博）
粉絲質問姜典：「你是我唯二喜歡的兩個三次元男生之一，也是讓我體會到什麼叫塌房的第一個人，真的好難過！就算是生活裡偶遇的一個陌生人，她對你抱以善意的時候你也會這麼回報她嗎」、「只能說你太幼稚了！粉絲從來不是你的對立面」、「真心的交付是否應該換來平等的對待」、「好好拍戲好好結婚，再見艾！」

姜典所屬的「奇想事」在IG解釋：「關於同行的女生，是因為出發前一天，姜典詢問我們，這位友人生病了，恰好本周末她的家人都不在身邊，能否請她也一起前往。我們答應了這份請求。但正是由於我們考慮不周，才導致了後續事態的發酵，引發了粉絲的誤解。」強調姜典摟女友人的行為並非要挑釁粉絲。

▲姜典憑《奇蹟》在全亞洲收穫不少粉絲。（圖／奇蹟臉書）
▲▼姜典（下圖右）憑《奇蹟》在全亞洲收穫不少粉絲。（圖／奇蹟臉書）
▲▼姜典（下圖右）憑《奇蹟》在全亞洲收穫不少粉絲。（圖／奇蹟臉書）
不過經紀公司的說法反而激怒粉絲，謾罵的輿論依舊不斷發酵，不少人揚言脫粉，不久經紀公司刪除該篇聲明文，後來索性連IG都關閉。

然而，還是有不少理性的粉絲力挺姜典，「典典，你當下需要冷静的思考，這只是你遇到的一個問題、一個困難」、「會有點擔心你的現狀，但我們知道你會挺過來，只是希望你能好好休息，我們都還在」、「就是支持典典，期待典典的新劇」、「典典我們典滴（粉絲暱稱）還在，會等你的！」

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