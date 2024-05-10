LOL／「MSI季中邀請賽」賽程懶人包！PSG「2:3」惜敗BLG進入敗部

一樣都OHCA！彰化陳小妹昏迷指數3、他卻已可爬山　醫曝恢復關鍵

▲彰化伸港3姊弟遭遇車禍撞擊，9歲妹妹嚴重腦部損傷導致OHCA，至今仍是昏迷指數3。（圖／翻攝畫面）
▲彰化伸港3姊弟遭遇車禍撞擊，9歲妹妹嚴重腦部損傷導致OHCA，至今仍是昏迷指數3。（圖／翻攝畫面）

家庭消費中心／綜合報導

彰化縣伸港鄉遭無照駕駛撞傷的陳小妹，車禍後呼吸、心跳停止，經過近30分鐘心肺復甦後恢復心跳，送醫至今生命徵象穩定，但昏迷指數一直維持在3分，沒有明顯進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，彰化地檢署某檢察官去年10月在家中昏倒送醫，一度失去生命徵象，經搶救保住一命，經過7個月休養後，目前藉由復健治療，已逐步恢復正常生活，還可以爬山。

民眾會好奇，同樣都發生OHCA（到院前心肺功能停止），2人的康復進度為何不同，對此彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任林晏任說，該檢察官是心因性休克導致OHCA，經過高品質心肺復甦及醫學中心等級的加護病房治療，成功防止腦部進一步受傷，使後續恢復順利。

至於陳小妹，當初是因嚴重腦部損傷導致OHCA，腦部在車禍發生當下已遭嚴重損傷，即便經過心肺復甦恢復呼吸與心跳，腦傷仍難挽回。

▲彰化伸港陳家3姊弟車禍。（圖／民眾提供）
▲彰化伸港陳家3姊弟車禍，其中陳小妹車禍後呼吸、心跳停止，經過近30分鐘心肺復甦後才恢復心跳。（圖／民眾提供）
林晏任表示，陳小妹生命跡象都還穩定，沒有特別變差，進展也是有，但比較緩慢，院方已準備將她轉到慢性照護機構，進一步治療並復健。

針對OHCA類型，林晏任指出，可分為兩種，包括外傷型、比如車禍撞到頭，另一種是非外傷型、例如突然在家裡昏倒，其中外傷型存活率較低，根據全球統計，存活率不到3%，而非外傷型的存活率則可達10%。

林晏任說明，整體而言，OHCA存活率低於10%，不過到院前若有良好救護，可保存大部分腦部功能，加上到達醫院急診室與加護病房的救治及時，包括使用葉克膜、低溫療法，或緊急打通心血管等，對於恢復情形都會有明顯助益。

根據彰基經驗，近3年的OHCA患者有20人以上恢復良好，已重回工作崗位，甚至有2度OHCA仍救活的病例，透過良好的到院前救護，及到院後的堅強醫療團隊，病人的存活率即可望提高。

太倒楣！剛心肌梗塞OHCA、又腦中風送急診　北醫團隊給力二度救命

寒流低溫三天241人OHCA！歐卡意思不等於死亡　「救命5重點」須知

王品嚮辣、初瓦5/13復業！廚房「全程直播30天」：上班壓力大了

她車禍才發現「天生臟器顛倒」！產子後體重破百　醫助速瘦20公斤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞