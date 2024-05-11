財經小辭典／迎降息 ！利變保單可望重回主流　投保要注意什麼？

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由於傳統型保單僅提供預定利率，民眾投保時，即可知曉自己所買的保單預定利率是多少，而且不管未來利率升降，預定利率均是維持不變。舉例來說，買20年期的新台幣終身壽險，預定利率是1.5%，20年都會是1.5%。
不過，市場瞬息萬變，時而升息，時而降息，以近2年來說，為了打擊通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月開始採取暴力升息，至今不到兩年時間，已大幅升息21碼；隨著通膨明顯降溫，聯準會則有機會於今（2024）年展開降息循環，顯見利率變動之快。
由於「預定利率」為固定，可以靈活反映市場利率變動的「利變型保單」因而興起，除了固定的「預定利率」之外，還多了「宣告利率」，會隨著市場經濟情況浮動。當「宣告利率」 大於「預定利率」時，保戶有機會獲得額外收益，享有增加回饋分享金。因此，利變型保單能夠「以變制動」，擁有預定利率的最低保證，還有隨市場而變的宣告利率，因而大受歡迎。
增加回饋金則有現金給付、抵繳保費、儲存生息以及購買增額繳清保險等4種給付方式。其中，以增加回饋金購買增額繳清保險，壽險保障及保單價值會同步增加，等於利用紅利拉高保障，保障更為充足。
至於增加回饋金如何計算？增加回饋金如同保險公司的額外回饋，會隨著保險公司的實際投資收益而定。採用宣告利率計算，為該年度期末保單價值準備金 ×（宣告利率－預定利率），在其他條件不變下，宣告利率越高，增加回饋金通常越多。由於保險公司每年投資收益不同，因此，宣告利率非固定利率，會隨保險公司定期宣告而改變，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低而導致無最低保證。
值得注意的是，「宣告利率」會根據市場及保險公司狀況調整，不僅是浮動利率，也並非是保證給付項目，宣告利率的下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。由於各保險公司宣告利率有高有低，民眾投保時，不能以宣告利率多寡作為唯一考量，必須詳加檢視商品內容，是否符合自身保障需求。
不過，利變型壽險與利變型年金險差別為何？利變型壽險具有壽險保障，包括祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金及完全失能保險金等，可以滿足人生不同階段保障及資產累積需求；利變型年金險在年金遞延期間，以宣告利率累積保單價值，年金給付開始日時，可以選擇一次或分期給付，以支用生活所需。
利變型壽險保單與投資型保單又有何不同？投資型保單結合保險與投資功能，常見的投資連結標的如全權委託帳戶、ETF、基金、債券等，保單帳戶價值會隨著投資標的績效而變動。利變型壽險保單以保障為主，有機會享有增加回饋金，兼具保障及資產累積的效果。
目前常見的利變型保單類型包括利變型壽險及利變型年金險，幣別則有外幣及新台幣可供選擇。由於外幣利變型保單以外幣收付，具有匯率風險，新光人壽建議，無外幣需求或不想承擔匯兌風險者，優先選擇新台幣保單；若有留學、移民、海外置產等外幣需求者，則可以考慮外幣保單。
至於各族群該如何選購利變型保單？新光人壽表示，年輕族群經濟能力有限之下，建議可以選擇門檻低、保障逐年長大的利變型壽險保單；中壯群族正處於家庭責任最重的時期，以高保障為優先考慮；熟齡族群不妨選擇繳費年期較短的利變型壽險保單，規劃資產傳承。