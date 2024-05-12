獨／捷運中山站賣花嬤被勸離落淚！艱辛擺攤餬口、網友們到場力挺
5月12日就是母親節，大家精心準備禮物、花朵慰勞辛苦的媽媽，近期捷運中山站外一名80多歲賣花奶奶，疑似遭員警頻頻勸離而難過落淚，事件曝光後引發網友紛紛關注，到場力挺奶奶；據了解，奶奶天天遠從新北趕至中山區賣花，奶奶也說雖然遭勸離無可奈何，但自己仍需要收入，感謝民眾的支持。
記者孫唯容／綜合報導
捷運中山站外常有許多年長者賣花，近日，有民眾拍下警方勸離一名80多歲老婦人離去，老婦人當場難過落淚的畫面，讓不少網友質疑「為何要為難賣花老人家？」中山分局中山一派出所回應表示，2日當天晚間，接獲7通針對這名老婦人的檢舉電話，員警因此到場勘查，但並未對老婦人開罰，僅柔性勸導她離開。
《NOWNews今日新聞》實地走訪中山站，由於母親節的緣紛紛有人在周邊賣花，奶奶的身影也在其中，一旁還有兩位鄰居志工陪伴奶奶，現場不僅有康乃馨鮮花，還有鉤針花、紙花康乃馨給民眾挑選，不少民眾看到美麗的花朵都響應購買，也有民眾自費買便當送給奶奶，以實際力量支持。
奶奶也透露，自己在中山區已經超過40年，在衣蝶百貨時期就在賣花，自己因為需要一份收入供應生活所需因而擺攤賣花，自己曾多次遭到其他賣花的人檢舉，也被警察驅離不給她賣花，感謝民眾的支持。