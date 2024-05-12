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挑彈性襪「丹數不是重點」！醫教看壓力單位　心血管患者別擅自穿

▲工作需要久站的人容易靜脈曲張，但若要選用彈性襪，醫師建議應以「壓力單位」進行挑選。（圖／取自Unsplash）
▲工作需要久站的人容易靜脈曲張，但若要選用彈性襪，醫師建議應以「壓力單位」進行挑選。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

不少人因為工作關係需要久站或久坐，容易有靜脈曲張的困擾，也有選用彈性襪的習慣。醫師說，若要預防、改善靜脈曲張，建議選購以「壓力單位」而不是「丹數」為重點的醫用輔助襪，但若有心血管疾病，切勿自行使用，應先與醫師討論是否合適。

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針對靜脈曲張原因，復健科開業醫師陳昭蓉說，人站立時，下肢靜脈血回到心臟需有二個機制，一是靜脈血管周遭的肌肉推動靜脈血液回到心臟，二是靜脈血管裡的瓣膜交替打開，使血液通過、關上，以防血液倒流。

若瓣膜關不緊、血液倒流，靜脈管壁腫脹便會形成靜脈曲張，肥胖、懷孕、年紀漸長、長時間站立或久坐，都容易靜脈曲張。 

▲長期久站造成小腿嚴重靜脈曲張。（圖／Shutterstock ）
▲長期久站造成小腿嚴重靜脈曲張。（示意圖／Shutterstock ）
陳昭蓉指出，若已有靜脈曲張，應先就醫進行靜脈超音波檢查，確認血管狀況，在初期可穿醫用輔助襪防止惡化，但如症狀嚴重，可能需要開刀治療。值得注意的是，患有慢性心血管疾病的民眾，切勿自行穿著醫用輔助襪，應先與醫師討論是否合適穿著。 

對於醫用輔助襪選用，陳昭蓉則說，坊間彈性襪常以「丹數」區分，其實「壓力單位」才是選擇重點；她說明，丹數是纖維的重量，醫療用途會以壓力單位毫米汞柱區分，從腳踝處壓力較大處開始加壓，腳踝往上壓力遞減，以利血液回流。 

陳昭蓉表示，醫用輔助襪在台灣有不同級數：

◼️第1級15~20毫米汞柱，適合孕婦、下肢腫脹者。

◼️第2級20~30毫米汞柱，適合肉眼可見的靜脈曲張病人。

◼️第3級30~40毫米汞柱，適合術後患者。

◼️第4級40以上毫米汞柱，適用嚴重的淋巴水腫病患。 

針對材質，陳昭蓉說，尼龍材料較耐磨，缺點是不透氣，而棉質雖舒適，卻較不耐磨，目前已有棉質、尼龍混紡材質，民眾可視自身皮膚是否容易過敏來選擇，使用前也可先擦少許乳液，以降低乾燥、摩擦。 

▲發生靜脈曲張的原因，包括年長或家族遺傳因素，懷孕、肥胖、長時間久站也容易成為好發族群。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
▲發生靜脈曲張的原因，包括年長或家族遺傳因素，懷孕、肥胖、長時間久站也容易成為好發族群。（示意圖／取自Unsplash）
📍預防「靜脈曲張」5大注意事項：

1、調整生活習慣，盡量避免久坐或久站。

2、將運動加入日常活動，像是站姿掂腳、向後踢腿，坐姿腳板勾起向上平抬腿、坐姿原地踏步等。

3、養成規律運動習慣，例如游泳、騎單車、慢跑或快走

4、勿穿著太緊的衣褲或束腹。

5、回家後可將腿抬高，高過心臟10~15公分。

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