挑彈性襪「丹數不是重點」！醫教看壓力單位　心血管患者別擅自穿

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若瓣膜關不緊、血液倒流，靜脈管壁腫脹便會形成靜脈曲張，肥胖、懷孕、年紀漸長、長時間站立或久坐，都容易靜脈曲張。
陳昭蓉指出，若已有靜脈曲張，應先就醫進行靜脈超音波檢查，確認血管狀況，在初期可穿醫用輔助襪防止惡化，但如症狀嚴重，可能需要開刀治療。值得注意的是，患有慢性心血管疾病的民眾，切勿自行穿著醫用輔助襪，應先與醫師討論是否合適穿著。
對於醫用輔助襪選用，陳昭蓉則說，坊間彈性襪常以「丹數」區分，其實「壓力單位」才是選擇重點；她說明，丹數是纖維的重量，醫療用途會以壓力單位毫米汞柱區分，從腳踝處壓力較大處開始加壓，腳踝往上壓力遞減，以利血液回流。
陳昭蓉表示，醫用輔助襪在台灣有不同級數：
◼️第1級15~20毫米汞柱，適合孕婦、下肢腫脹者。
◼️第2級20~30毫米汞柱，適合肉眼可見的靜脈曲張病人。
◼️第3級30~40毫米汞柱，適合術後患者。
◼️第4級40以上毫米汞柱，適用嚴重的淋巴水腫病患。
針對材質，陳昭蓉說，尼龍材料較耐磨，缺點是不透氣，而棉質雖舒適，卻較不耐磨，目前已有棉質、尼龍混紡材質，民眾可視自身皮膚是否容易過敏來選擇，使用前也可先擦少許乳液，以降低乾燥、摩擦。
📍預防「靜脈曲張」5大注意事項：
1、調整生活習慣，盡量避免久坐或久站。
2、將運動加入日常活動，像是站姿掂腳、向後踢腿，坐姿腳板勾起向上平抬腿、坐姿原地踏步等。
3、養成規律運動習慣，例如游泳、騎單車、慢跑或快走
4、勿穿著太緊的衣褲或束腹。
5、回家後可將腿抬高，高過心臟10~15公分。