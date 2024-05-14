這棵開花的樹有屎味！中一中學生臭到讀不下書 議員請命盼移植
現在正是春暖花開的季節，但有的植物開花時真的讓人不敢恭維。台中市議員陳政顯指出，台中一中圍牆外的10幾棵掌葉蘋婆，每年春天開花就飄散豬屎味，臭得讓學生連書都讀不下去！師生希望市府進行移植。其他市議員也反映黑板樹、大王椰子也有絆倒最人、空降砸人等困擾。
記者顏幸如／台中報導
陳政顯指出，台中一中的圍牆外種了10幾棵掌葉蘋婆，每年4、5月正是開花結果的季節，以往市府先行去除花苞的作法效果不佳，不僅學生反映一邊上課一邊被迫聞餿水味，臭到讀書也讀不下，附近住戶也形容「根本像住在豬圈旁，每天聞著豬屎味過日子」。
建設局長陳大田表示，掌葉蘋婆屬梧桐科落葉喬木，樹型優美、遮蔭效果極佳，但開花季節散發強烈異味，甚多民眾頗感不耐，在取得當地一致共識的前提下，市府可以辦理移樹計劃，讓它生長在該長的地方。
市議員蕭隆澤也表示，其他地方民眾也對掌葉蘋婆、黑板樹的樹根突起，導致走路一不小心可能絆倒感到困擾，建議市府選擇路樹樹種時謹慎考量。市議員張廖乃綸則說，除了掌葉蘋婆每到春天就散發惡臭，民眾也反映文華高中的椰子樹砸下來容易被割傷，要求建設局依公共安全的要求，分年分批進行移植。