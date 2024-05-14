特企／角子共玩與大富翁獨家聯動　狂送歐洲機票卡等百萬豪禮！

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經典童年IP《大富翁》與休閒老虎機領導手遊《角子共玩》合作，推出期間限定活動「全台人民富起來！」，想體驗富豪的任性就趁現在，只要在【角子大富翁挑戰賽】活動期間，瘋狂Spin、召喚神明、獲得餃子元寶，獲得最多餃子元寶的玩家，將可免費獲得說走就走、想買就買歐洲富遊之旅(歐洲雙人來回機票+10萬購物金卡)！此外比賽期間還天天加碼送純金骰子卡、7-11 $100禮券卡、Galaxy Store $300優惠券卡等好禮！
腹起來！foodpanda美食金限量送！
《角子共玩》更加碼和《foodpanda》合作推出「一等換一元美食金」，只要在5/30以前透過foodpanda活動頁下載角子共玩，並完成等級達到200等任務，可立馬獲得200元foodpanda美食金卡，爽玩遊戲就能拿海量好禮，這樣的好康「今夜作夢也會笑！」
富起來！大富翁經典玩法角色帶你致富！
為了歡迎新玩家的加入，現在只要下載就可獲得《大富翁》角色寵物蛋，玩家可從-孫小美、錢夫人、沙隆巴斯中任選想孵出的角色，角色有各種Q萌表情與動作，還能發出經典台詞語音！每一角色各有四款造型，趕快來蒐集！
《角子共玩》擁有破百款老虎機及柏青，每兩週上一款新機，以優質內容與豐富機台廣受全球各地玩家喜愛，全球用戶已突破5百萬，更屢獲三星Galaxy Store台灣推薦遊戲及下載榜第一名，為首款獲此殊榮老虎機遊戲！此次與《大富翁》聯名，雙方團隊秉持提供玩家最極致體驗的共識，成就一系列不論喜歡《大富翁》或老虎機遊戲的玩家絕對都能找到樂趣的活動， 精彩內容將持續一整年！欲知更多活動訊息，請至《角子共玩》遊戲內(雙平台下載連結：https://go.onelink.me/LfKe/i1d5d86z)或FB官方粉絲團查詢。