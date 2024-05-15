特企／嚼出好狀態！歡慶extra口香糖輕巧10粒裝與全新包裝登場

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快節奏且資訊爆炸的時代，導致年輕世代的心理壓力無形中不斷攀升，面臨多樣的情緒挑戰，不論是從社交媒體引發的FOMO（錯失恐懼症），或是生活壓力、心理的焦慮抑鬱或學業壓力等問題都困擾著許多人。如何自主調整心情、隨時回到最佳狀態變得格外重要。extra深知Z世代除了勇於探索與突破，也容易有突然來襲的emo困擾，因此，即日起全新推出「extra®無糖口香糖10粒裝」，共有薄荷與清檸薄荷兩種口味。主打輕巧、方便攜帶，一條在手就像外掛的扭轉心情鍵，想要隨時隨地轉換心情、穩定內在情緒，就來兩粒extra無糖口香糖，chew一下，即便現在不夠完美也很OK，接住自己、嚼出你專屬的好狀態！
此外，extra無糖口香糖全系列也將陸續換上全新繽紛外衣，以搶眼色彩的包裝傳達品牌的經典口味與各式好狀態心境。經典的薄荷口味採用有療癒感的安定藍、熱情紅的沁甜草莓口味溫暖你心房、樂觀橘是香濃蜜瓜口味、青蘋萊姆口味則是充滿希望的期盼綠，而清檸薄荷口味採用飽和度十足的開心黃，就要你開心百分百！
嚼出好狀態！歡慶extra新品、新裝上市 超商祭限時優惠 還有機會帶回潮牌聯名包
5/15至6/11到全台「7-ELEVEN」購買 extra® 無糖口香糖45元袋裝系列，任選兩件62元，再送 OPEN POINT 點數 3 點！登錄發票還可即時抽限量extra® x DOUGHNUT 聯名包款。
5/15至6/11 到全台「全家便利商店」購買 extra® 無糖口香糖，同價位袋裝系列任選第2件6折，還可集章免費兌換限量extra® x DOUGHNUT 聯名包款。
即日起至6/27至全聯福利中心購買extra® 單袋裝(36.4g) 2件90元；6/28至7/11止，extra® 單袋裝(36.4g) 2件特價85元。凡於活動期間內 (6/14-7/11) 登錄購買發票就有機會抽限量extra® x DOUGHNUT聯名包款。
NEW！打卡熱點：5/18-19 extra®品牌屋松菸超吸睛登場 本週六e起和偉晉嚼出好狀態！
5/18（六）、5/19（日）兩天，extra®無糖口香糖將於台北松菸椰林大道舉辦快閃品牌屋活動。18日當天下午一點三十分的開幕式也特別邀請了隨時能轉換好狀態的黃偉晉擔任extra®一日店長，除了和啦啦隊少女們一起為品牌屋揭幕、激盪出活力四射的火花，也將和Z世代分享自己如何擁有創作音樂、隨時轉換心情的好狀態。extra®精心設計的品牌屋和精彩活動絕對是本週末必打卡亮點！快揪團e起和偉晉Chew一下、嚼出你的好狀態！
充滿創意與驚喜的品牌屋，不只有活動精采、亮點拍不完，還將讓你在互動中發現更多關於自己的可能性，快來一探究竟、帶走你的專屬好禮、e起擁有快樂的好狀態！
1. 品牌屋拍照互動：於品牌屋拍照打卡、照片中顯示extra®字樣並公開分享到個人社群平台，前100名可獲得「extra®無糖口香糖10粒裝」，另有50名幸運兒將獲得Comebuy手搖飲及自嚼Chew語錄貼紙。
2. 線上自嚼Chew語錄互動：即日起至5/23，參與線上Chew語錄活動，將從語錄抽出限量好禮。
自嚼特禮：「extra®無糖口香糖10粒裝」20條 + extra® &DOUGHNUT聯名款藍海逐浪乙組共5名。
自嚼大禮：自嚼Chew語錄卡+「extra®無糖口香糖10粒裝」20條乙組共10名。
自嚼好禮：「extra®無糖口香糖10粒裝」20條 + DOUGHNUT 250元折價券乙組（消費滿1,500元可使用）共20名。
3. 黃偉晉簽名卡&實體自嚼Chew語錄套卡抽獎：現場LED電視牆將串聯線上自嚼chew語錄。
透過線上互動分享你的Chew語錄至社群平台，即有機會獲得DOUGHNUT限量折價券150元，屆時還將從現場語錄抽出2名黃偉晉的簽名卡、5名限量extra®實體自嚼Chew語錄套卡組。
4. DOUGHNUT限量折價券等你拿
於品牌屋活動拍攝，現場列印出拍立得相片，掃瞄照片QR code 體驗自嚼Chew語錄活動，即能參加抽獎，有機會獲得DOUGHNUT 限量折價券150元。
5. 專業色彩學教室：你最適合的色調是什麼？如何讓你的好狀態透過色彩帶著走？現場將有專業講師，進行專業個人色彩測色分析，給予你符合美學、增長氣色、強化質感的最佳建議配色。參與者需在現場購買任一款extra®產品並消費滿30元，或購買DOUGHNUT聯名包款，即可憑發票報名參加。