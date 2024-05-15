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名醫代言「輕鬆補鈣神器」威德檸檬酸鈣2週狂銷620萬包

▲美國威德檸檬酸鈣，連鎖賣場長年熱銷的補鈣產品，宣布年度代言人以來2週狂銷620萬包。（圖／美國威德提供）
▲美國威德檸檬酸鈣，連鎖賣場長年熱銷的補鈣產品，宣布年度代言人以來2週狂銷620萬包。（圖／美國威德提供）

生活中心／綜合報導

美國知名保健品牌「威德」日前(4/26)宣布年度代言人—婦產科名醫「陳保仁醫師」，推廣產品「威德檸檬酸鈣」，連鎖賣場及電商出現購買熱潮，2週銷售超過620萬包。

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根據「引客數據」市場消費實購數據統計，2023年台灣整體鈣市場衰退2%，人均消費次數下降7%。連鎖賣場長年熱銷補鈣產品「威德檸檬酸鈣」逆勢成長，銷售額年成長率18.5%。

▲婦產科權威陳保仁醫師為美國威德在台灣首位醫師代言人，個人年度代言產品包含：威德益生菌、威德檸檬酸鈣及威德蔓越莓益生菌。（圖／美國威德提供）
▲婦產科權威陳保仁醫師為美國威德在台灣首位醫師代言人，個人年度代言產品包含：威德益生菌、威德檸檬酸鈣及威德蔓越莓益生菌。（圖／美國威德提供）
根據衛福部國健署調查顯示，約九成國人鈣攝取不足。「國人膳食營養素參考攝取量」指出，不同年齡每日鈣質攝取量，10~12歲為1,000毫克；13~18歲則增加為1,200毫克；成人為1,000毫克。

美國威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「許多消費者認為補鈣很麻煩。現代人多外食，日常從食物的攝取鈣質，很難滿足身體所需。錠狀鈣片對孩童及年長者，是吞嚥能力的考驗，也是風險。」

品牌代言人陳保仁醫師表示：「檸檬酸鈣」有較好的吸收效率，是適合全年齡的補鈣選擇，在胃酸量較低的情況下也能有效吸收。常見補鈣產品鈣質種類如「碳酸鈣、海藻鈣」含鈣比例雖高，吸收效率相對低。

▲陳保仁醫師表示，「檸檬酸鈣」有較好的吸收效率，是適合全年齡的補鈣選擇。（圖／美國威德提供）
▲陳保仁醫師表示，「檸檬酸鈣」有較好的吸收效率，是適合全年齡的補鈣選擇。（圖／美國威德提供）
Maria Chen表示，讓消費者「輕鬆補鈣」是威德檸檬酸鈣在市場上最主要的競爭優勢。除了吸收效益高，細顆粒劑型，適合各年齡層，添加9種協同吸收成分，輔助鈣質吸收，如維生素D3、K2、CPP(酪蛋白磷酸肽)、菊苣纖維及其他礦物質。

▲明星商品「威德益生菌」，全球累積銷售破8億包，連續三年台灣益生菌市佔率第一。熱銷產品「威德檸檬酸鈣」為台灣鈣產品市場銷售前三名。（圖／美國威德提供）
▲明星商品「威德益生菌」，全球累積銷售破8億包，連續三年台灣益生菌市佔率第一。熱銷產品「威德檸檬酸鈣」為台灣鈣產品市場銷售前三名。（圖／美國威德提供）
Maria Chen表示，威德將持續研發「安全、有效、容易補充」的健康保健品。今年與醫師代言人合作，期待提升產品信任度，推廣健康保健的正確知識，協助消費者達成健康目標。

美國威德產品設計貼近消費者需求，並重視科學實證、產品有效性及安全性。在市場上受到消費者的喜愛，擁有好口碑。近年來，持續開發多元保健食品，透過營養師、專家名人、健康媒體、健康AI諮詢服務。


陳保仁醫師簡歷：

禾馨醫療院長聯席會主席
前 敏盛醫院副院長
前 台大醫院總醫師、兼任主治醫師

威德檸檬酸鈣 限時55折：https://pse.is/5wxyp7
美國威德官網：https://pse.is/5wxytt

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