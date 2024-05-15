柴智屏愛女遇恐怖情人暴怒狂摔！抓包出軌閨密 渣男竟還下跪挽回
柴智屏32歲愛女高雋雅擁有高顏值，一直以來桃花不斷，曾有過一段短命婚姻。先前她上節目《甄心分享小琳鐺》分享過往遇過的恐怖情人，透露碰過男友上門下跪求復合，還曾有任男友特別愛摔東西，讓她嚇到不行。
記者吳昕蓓／綜合報導
高雋雅在節目上表示，自己曾遇過愛摔東西的男友，這是對方發洩情緒的方式，舉凡電視、手機、吉他都摔過，地上都被砸出凹痕，有次，男友半夜兩點多工作回來很想跟她分享工作，她撐住眼皮聽對方講，就是怕對方抓狂，但最後還是忍不住聽到睡著，對方見狀立刻抓狂，又是一陣狂摔。
不僅如此，高雋雅還分享自己學生時期，曾有任交往4年的男友，因為對方和她閨蜜上床而分手，沒想到事後對方還跑來家裡，向她阿嬤下跪希望能挽回，讓她感到傻眼。
同場嘉賓愛雅也自曝經驗，透露當時的男友口才很好，很會包裝自己的可怕行徑，當時她剛出道穿得比較性感，男友就洗腦說，「妳穿這樣出去工作不會讓爸媽蒙羞嗎？」一開始都說支持她的工作、相信她，到後來工作內容、時間都要管，工作時沒回到他訊息就會暴怒，可怕的是那時候要拍寫真集，寫真集都是性感照片，男友還想要先審照片。
愛雅表示，有一套衣服是全裸只有浴巾，男友暴怒說「這什麼意思？」竟然當場轟她出門，還抱著她的狗說：「妳這輩子別想再見到牠！」讓她直呼就像在上演八點檔，當時她還敲門拜託對方開門，後來是愛雅的母親出面才擺平這件事。愛雅補充，最恐怖的是，對方直到她婚前二、三年還曾傳訊息給她，直到她結婚對方才放下。
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