台灣版「天外奇蹟房屋」被拆了！屋主住院兒子同意清理 現況曝光
台中市大甲日南里一棟3樓的透天厝，屋頂以及周圍都被大量的彩色浮標給包圍裝飾，因而看起來非常像電影「天外奇蹟」的氣球房屋，而也因為該房屋堆滿石頭，也有人稱這裡是「大甲石頭屋」，因為屋主的佈置，意外讓該房子成為打卡景點，甚至在Google上還真的有地標！不過最近傳出，這個「台灣版天外奇蹟房子」要拆了，因為70多歲的劉姓屋主住院，家屬也趕緊清理環境，避免引起許多左鄰右舍的抱怨。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「哇！台中大甲石頭屋居然在清潔了....阿伯是不是被民間團體俘虜了」只見貼出的照片，原本的透天厝門口是堆滿各種石頭、浮球等雜物，完全看不到鐵門，但現在經過清理之後，透天厝的門口才終於被看見。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我上次才去過，其實蠻好拍的說」、「好拍是好拍，但很難想像那個居住環境，而且雜物都擋到道路上了」、「真的很像天外奇蹟的房子耶，能集到這麼多浮標浮球跟雜物我也是很佩服屋主」、「聽說是屋主去住院，家屬直接趕快去拆除那些雜物了」。
台灣版「天外奇蹟房屋」已有20年歷史！屋主住院「家屬同意急拆」
據悉，該棟看起來像天外奇蹟房屋已經有20多年歷史，劉姓屋主已經70多歲，平常都騎著機車四處撿拾廢棄物，將這些浮球撿回來當成裝飾，把房子變成一個「裝置藝術」，但也因為雜物實在堆積太多，伴隨而來的環境髒亂問題也造成附近的鄰居困擾，環保局其實多次強制清除，但過沒多久屋主就又會堆滿廢棄物。
而近日，劉姓屋主身體不適住院，日南里里長邱大豪也把握機會跟家屬溝通，而屋主兒子也答應市府協助來清理這麼多雜物，還給左鄰右舍一個乾淨的居住空間與品質。里長邱大豪表示，石頭屋造成環境髒亂問題已困擾當地民眾20年，多次與家屬溝通後，先由家屬將房屋內部堆置的物品搬移到外側，再由清潔隊派車清除。
不過由於屋主原本堆滿的雜物數量實在太過龐大，因此清潔隊必須抽空分批清運，預計可能要到年底才有辦法清理完成，現在第一階段已經將門口、側邊的大型垃圾率先清除，將會陸續清潔，台灣版「天外奇蹟房屋」也宣告已成歷史回憶。