就是這隻啦！掌葉蘋婆散豬屎味猜一神奇寶貝 官員見了一臉懵
台中市議員楊大鋐今天質詢時指出，市府22年前答應「優先移植」開花時會散發豬屎味的掌葉蘋婆樹，當年的孩子如今都成長為父母，終於看見市府願意「先移植一半」，質疑動作太慢。楊大鋐當場拿出寶可夢神奇寶貝「臭臭花」玩偶，問建設局長陳大田「你知道它代表的意義嗎？」陳大田完全接不上話，只能笑而不答。
記者顏幸如／台中報導
目前正是掌葉蘋婆開花季節，台中市很多地區瀰漫豬屎味，連續3天有議員為此質詢台中市建設局。國民黨市議員楊大鋐今（16）日質詢時，指掌葉蘋婆過去做為行道樹，春暖花開雖增添街道美意，卻會散播濃烈惡臭，影響居家環境品質。西屯區大福公園有35棵掌葉蘋婆樹，周邊人口密集，居民反映多時卻不見移植，長期被地方詬病。
楊大鋐說，他上網搜尋新聞，發現抱怨聲浪最早出現在2002年4月16日的新聞，時任台中市長的胡志強，曾指示掌葉蘋婆樹若過於接近民眾住宅窗口，應優先移植。當時他才16歲，如今22年過去，很多年年忍受惡臭的孩子都已長成父母，所謂要優先移植的掌葉蘋婆，也長得更高更粗壯，今年終於聽到樓梯響，卻聽說要分成兩期工程進行，他問，為何不能一次做完？究竟大家要再忍受多久的開花惡臭？他要求儘速更新樹種，還給地方居民無臭的居家環境。
楊大鋐拿出掌葉蘋婆果實問建設局局長陳大田「你知道這是什麼嗎」？陳大田回答，雖然掌葉蘋婆已被列為嫌惡樹種，但考量大福公園還是有林蔭遮蔽需求，才分批進行樹木移植。楊大鋐再拿出一個閉眼苦臉流口水的玩偶，表示要送給陳大田，問他是否認得？這次陳大田答不出來，只能微笑以對，楊大鋐說「臭臭花啦！它的名字代表居民們的心情。」