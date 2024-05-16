LINE快更新！17.4版本新增「貼圖拼貼」實用功能 儲存80組自製圖
LINE今（16）天發出最新版本LINE 14.7.0，在版本說明裡面提到，將會「停止支援iOS 15」，雖然iOS 15用戶可持續使用LINE，但官方不會再向包含iOS 15以下用戶推更新檔，屆時可能會影響到新功能的使用。近日LINE最受關注的新功能「貼圖拼貼」，其實默默在新版本上推出實用功能。
記者周淑萍/綜合報導
LINE「貼圖拼貼」功能已在5月10日推送給所有用戶，只要LINE升級到14.6.0即可使用，用戶可挑選最多6張，甚至是不同角色IP貼圖可以隨意進行組合拼貼，放大縮小、調整角度、排列位置等都可以，第一波先是開放官方貼圖組的使用，日前再度擴大，將數量龐大，超過百萬組的「原創貼圖」納入此功能，讓貼圖更充滿趣味。
現在更新到LINE 14.7.0之後，默默加入了一項實用新功能，更新後，自己拼貼好並傳送過的拼貼貼圖，可在貼圖鍵盤中的「歷史紀錄」（小時鐘圖示）點選，就能輕鬆再次傳送。但此紀錄功能只可叫出最近使用過的 80 組貼圖，且沒有辦法永久儲存製作過的組合。
貼圖拼貼步驟
1、長按：長按後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區。
2、編輯：在編輯區的貼圖可以任你放大縮小、改變角度、挪動位置。
3、拼貼：加入更多貼圖，最多可混搭6張不同的貼圖。
4、傳送：將完成的拼貼貼圖傳給朋友。