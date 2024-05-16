台灣首次雙聯合國NGO大使來台！5/18「愛以真國際音樂會」登場

近年全球政治、經濟局勢晦暗不明，戰爭衝突成為許多國家突破桎梏或自保的手段，台灣身處亞洲中心同樣面對諸多國際挑戰，以色列之友聯盟在台灣秉持「愛沒有仇恨，和平不恐怖/The Hope is Real, for Love is Real」理念，由台灣發起、國際響應，邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使與現任德州共和黨執行委員會委員來台響應串聯，讓愛與和平的火焰永不熄滅。
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以色列之友聯盟在台灣今天在台北圓山大飯店盛大舉行「愛與和平 台灣發起 國際響應記者會」，吸引無數國際媒體爭相採訪，其中現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo，聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes與現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner不遠千里來台出席活動，親自為支持愛與和平發聲，讓現場氣氛來到最高點，也創下台灣首次同時2位聯合國協會/NGO大使訪台新紀錄，相信真愛與和平能打破種族、國界、信仰的界限，讓 Love is Real 成為全世界溝通的新語言。Mina Holmes表示，祈禱上帝讓「真愛無恨，和平不恐怖」成為建設不同信仰族群間和平的橋樑。Peter Kuo呼籲以科技在愛與和平的基礎上，創造共同繁榮的未來，使仇恨毀滅成為過去。Ed Zenner指出，美國大多數民意支持以色列，因為不分宗教族群在以色列都享有一致的人權自由，和平共處創造繁榮，是中東民主法治的典範。