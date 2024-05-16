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台灣首次雙聯合國NGO大使來台！5/18「愛以真國際音樂會」登場

▲現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo（左起依序），聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、以色列之友聯盟在台灣-國際總召Paul Hsieh參與啟動儀式，一起為愛與和平發聲。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
▲現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo（左起依序），聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、以色列之友聯盟在台灣-國際總召Paul Hsieh參與啟動儀式，一起為愛與和平發聲。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）

生活中心／綜合報導

近年全球政治、經濟局勢晦暗不明，戰爭衝突成為許多國家突破桎梏或自保的手段，台灣身處亞洲中心同樣面對諸多國際挑戰，以色列之友聯盟在台灣秉持「愛沒有仇恨，和平不恐怖/The Hope is Real, for Love is Real」理念，由台灣發起、國際響應，邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使與現任德州共和黨執行委員會委員來台響應串聯，讓愛與和平的火焰永不熄滅。

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▲現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo（左），聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes在「愛與和平　台灣發起　國際響應記者會」合影。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
▲現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo（左），聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes在「愛與和平　台灣發起　國際響應記者會」合影。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
以色列之友聯盟在台灣今天在台北圓山大飯店盛大舉行「愛與和平　台灣發起　國際響應記者會」，吸引無數國際媒體爭相採訪，其中現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo，聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes與現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner不遠千里來台出席活動，親自為支持愛與和平發聲，讓現場氣氛來到最高點，也創下台灣首次同時2位聯合國協會/NGO大使訪台新紀錄，相信真愛與和平能打破種族、國界、信仰的界限，讓 Love is Real 成為全世界溝通的新語言。Mina Holmes表示，祈禱上帝讓「真愛無恨，和平不恐怖」成為建設不同信仰族群間和平的橋樑。Peter Kuo呼籲以科技在愛與和平的基礎上，創造共同繁榮的未來，使仇恨毀滅成為過去。Ed Zenner指出，美國大多數民意支持以色列，因為不分宗教族群在以色列都享有一致的人權自由，和平共處創造繁榮，是中東民主法治的典範。

▲以色列之友聯盟在台灣-國際總召Paul Hsieh（左起依序）、台灣總召黃宇涵、台灣副總召黃宇恩歡迎大家加入聯盟行列，一起參加518「愛以真 Love is Real 音樂會」。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
▲以色列之友聯盟在台灣-國際總召Paul Hsieh（左起依序）、台灣總召黃宇涵、台灣副總召黃宇恩歡迎大家加入聯盟行列，一起參加518「愛以真 Love is Real 音樂會」。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
台灣猶太社區拉比白康地博士表示，他熱愛台灣，這次台灣民間主動發起的Love isReal音樂會，讓他不僅感動，也深以他是台灣人的女婿身份為榮，台灣的確是充滿愛與和平的寶島。

以色列之友聯盟在台灣作為民間自主成立組織，眾人跨越種族、信仰、職業及年齡等框架，在相同的價值觀基礎上，反對仇恨與恐怖主義，一起守護民主社會的主流價值，具有從3大面向「草根性/Grassroots」、 「有機性/Organic」 、「自發性/Spontaneous」產生的正能量，為推動愛與和平盡一份心力；首先，社會基層的百姓們（草根性），他們遵循內心最純粹的原始聲音（有機性），勇於探詢（自發性）世界的真理。

台灣重視人權自由，多年來人民經歷過數次政黨和平輪替，在尊重社會、接納不同聲音打下扎實基礎；而以色列作為中東唯一民主國家，勇於包容不同種族、宗教，並尊重其差異性，兩者皆享有同等自由人權與民主價值，即使面對無數國際威脅與挑戰，依然勇敢向前走出自己當走的路，真正貫徹愛與和平精神，突顯其存在的寶貴價值，這正是以色列之友聯盟在台灣的創立宗旨。

▲以色列之友聯盟在台灣-台灣副總召黃宇恩（左起依序）、國際總召Paul Hsieh、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo、聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、台灣猶太社區拉比白康地博士及以色列之友聯盟在台灣-台灣總召黃宇涵等人牽手，象徵「台灣發起，國際響應」精神。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
▲以色列之友聯盟在台灣-台灣副總召黃宇恩（左起依序）、國際總召Paul Hsieh、現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner、現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo、聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes、台灣猶太社區拉比白康地博士及以色列之友聯盟在台灣-台灣總召黃宇涵等人牽手，象徵「台灣發起，國際響應」精神。（圖／以色列之友聯盟在台灣提供）
5月18日為倡導愛與和平的精神，由以色列之友聯盟在台灣主辦的「愛以真 Love isReal 音樂會」將在大安森林公園音樂露台舉行，演出分為民俗文化篇、流行文化篇、以色列篇等，其中民俗文化篇由台東布農族合唱團的八部合音領銜主演，搭配音樂家與House Band演出；流行文化篇由歌手羅文裕、黃美珍讓現場氣氛嗨到最高點；以色列篇則由拉比白康地博士夫人演唱劃下完美句點，活動現場邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使、現任德州共和黨執行委員會委員與猶太拉比夫婦親身對談，真正落實台灣發起 國際響應，傳遞愛與和平的精神。

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