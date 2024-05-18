人物／從漫畫少年到雜學大師　「王宗欣」走獨一無二的路

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王宗欣小時候喜歡畫畫，每逢畢業前夕，同學總喜歡找他在畢業紀念冊上創作，不論是四格漫畫或是角色素描，皆獲得好評，這讓個性內向的他交到朋友，並藉著創作表達想法。考大學時，他第一次面臨選擇，愛畫畫可以念什麼科系？當時台灣尚未設置動漫相關科系，於是美術系成了王宗欣的唯一選擇，他考上華梵大學美術系，主修傳統水墨。
王宗欣說：「學校授予的正規美術教育訓練，包含對於藝術的理解，在我個人成長的過程中有極大幫助。」然而，在大三升大四的暑假期間，由於打球受傷造成行動不便，他開始自學動畫軟體Flash。彼時是網路剛興起的2000年，他積極參加各種Flash動畫競賽，賺取獎金，最重要的一役當屬英業達集團創辦人溫世仁主辦的「明日工作室」動畫比賽，他以3分鐘的Flash動畫投稿獲得冠軍。後來，他成為「明日工作室」旗下卡通網站的簽約動畫作家，上架自己的作品，吸引一票粉絲訂閱，王宗欣笑著說：「那時候還沒有社群媒體，這對我來說是別具吸引力的。」
在大四那一年，王宗欣除了上課之外幾乎整天窩在深坑小套房裡，一邊聽音樂，一邊埋頭畫腳本、做動畫，他覺得自己彷彿是一名職業漫畫家，重新回到喜歡畫畫的初衷，這種感覺讓他感到心滿意足。在這個過程中，他不需要與他人社交，還能夠賺取足夠生活的金錢，這種自主的瀟灑感，甚至自豪地對父親說：「我不用再向您拿生活費了！」
畢業前夕，他再次面臨一次抉擇：要選擇去服兵役，還是念研究所？他不想未來的發展受制於兵役，因此決定先去當兵。為了做好準備，他在當兵前一天結束了自己的動畫連載。可惜人算不如天算，他遇到了網路上的第一次泡沫化，瞬間失去訂閱他電子報的兩三萬名粉絲。對此，他苦笑著說：「我原本擁有的社群一夕之間土崩瓦解，退伍的時候，我什麼都沒有了。」
2002年，王宗欣退伍後面臨重新出發的挑戰。他剖析眼前的三條路：藝術、動畫或設計。他採用刪減法進行選擇，「我想保留原來最熱愛的事物，既然我這麼喜歡動畫，就不要把它當成職業了。對於藝術創作我沒有反感，但我可能無法賺到錢，而設計似乎可以賺錢耶！我首先要對自己負責，能自食其力再說。」當時，「多媒體設計」興起，他因為熟悉Flash而懂得寫程式，也做過許多平面設計工作。他以這些技能進入市場接案，開始專注於網站的動態設計。從一人接案開始，他的事業逐漸擴大。隨著YouTube及Facebook興起，他學習了更多技能，像是3D動畫和動態攝影。2008年，他與夥伴共同創立dosomething studio，屬於他的雜學大師之路，就此展開。
和老闆溝通策略，設計的核心是處理品牌問題
回過頭來看，王宗欣似乎選擇了一個最不喜歡的事作為職業，然而，他解釋道，對藝術、動畫及設計他都感到興趣，但做決定時，他有一個原則，「作為創作者，如果我的作品被改動，哪一個我會無法接受？藝術當然無法接受，動畫我也不願意，但設計我覺得沒什麼大礙，因為即使被改，我還是可以賺錢。所以我就選擇了設計！」而他之所以能夠如此爽快地回答，是因為他深知設計與藝術的本質，終究不同。
對王宗欣來說，設計無法獨立存在，它必須依附在品牌。品牌為了與消費者溝通，要考量目標對象、市場規模、用戶體驗等因素，因此會尋求設計的幫助。他強調，設計的本質是為品牌服務，他要處理的是品牌問題，而不僅僅是設計本身。「品牌問題都是從『策略』開始的。如果你的核心策略沒有抓準，底下的設計就會偏離。」對他來說，策略就像是戰略，而創意則是戰術，設計則是在實踐這些戰略和戰術的手段，他更進一步地說道：「設計就像是子彈，而傳播媒介則是武器。你可以用設計來製造子彈，但即使你的子彈再厲害，如果你的戰略錯誤，那麼它們也無法改變你的處境。」
因此，在 dosomething studio，王宗欣討論任何案子時都是策略先行，再談創意、設計及傳播媒介，他將這四個藍圖比喻成一張張描圖紙，根據客戶需求一層層地覆蓋。「第一個『策略』藍圖套上去，你可能會發現四、五條路可選；第二張『創意』的描圖紙蓋上去，可能有些途徑不見了，如果再把『設計』和『傳播』的描圖紙蓋上，留下來的路更少了。當你有四層不同的描圖紙套在一起時，還剩下什麼路可走呢？如果有的話，那絕對是最漂亮的路。」
王宗欣往往能夠看到別人沒有看到的路，或者幫助品牌排除不適合的選擇。他說道：「我不敢保證我的品牌溝通一定會百分百成功，但是當老闆做出決策時，需要這些藍圖，而我可以成為站在老闆旁邊給予藍圖建議的人。」更重要的是，當老闆明白王宗欣是從品牌策略的角度去思考，老闆會更願意放手，不會過分干涉Logo的大小或者顏色等細節，所有這些鋪墊都是為了能夠盡情發揮，「我踩得越前面，我的溝通角度、思考層級就越高，從而清出來的創作空間就會越大。」
談品牌策略先做產業研究，世大運集雜學大成
要思考品牌策略，事前研究必不可少，隨著客戶需求多樣化，dosomething企劃組也開始進行不同產業的研究，例如流行音樂、IP研究以及兒童議題等。最近，客戶對Z世代的興趣增加，他們也開始研究Z世代。由於品牌溝通的對象不同，策略及發想就必須因人而異。
2017 年世界大學運動會是王宗欣的一次集大成之作。當年，他進入世大運「品牌諮詢小組」擔任品牌顧問，與其他產官學界的高手過招，這是一次腦力激盪，也是學習新知的機會。他回憶道：「我試著學會每個人的優點，也試著把各個領域的事組織成一件事。後來世大運取得了很好的結果，我才覺得，原來那些雜學、看似不知道能幹嘛的事情，可以幫助我跟最源頭的決策者溝通。」
世大運的成功讓他被奉為雜學大師，後來幫助小米在台灣打造品牌，並跨足金馬、金鐘、金曲三金典禮。隨後，他接任了騰訊CDC的品牌設計顧問。這些經歷，讓他在商業與藝術之間得到平衡。同時，他的藝術家之魂也被喚醒，「藝術會不斷地自我探究、自我懷疑、自我否定，會不斷地重來。如果我把藝術放在公司做，其他同事會崩潰！」
王宗欣試圖將設計和藝術生活分開，每週兩天「躲」到自己位於民生社區的工作室，專注於創作。個性內向的他笑說：「這裡的網路訊號不太好，別人不容易找到我！」不同於dosomething的專業分工，王宗欣選擇以個人之名闖蕩藝術圈，回歸最初單槍匹馬的模樣。王宗欣的與眾不同之處在於，他帶著研究精神，深入探究藝術圈的運作機制，找到適合自己的道路。作為一位藝術家，他可以自由地發揮創意，並加入自己對於品牌的思考，同時與品牌及策展單位展開合作。
藝術結合品牌思維，「敗家博物館」挖掘消費本心
王宗欣坦言：「我一開始想把商業跟藝術分開，但後來發現其實我都在處理品牌的議題，因此我應該更深入地探討品牌這件事，因為它最貼近我的本質。」舉例來說，他的「潮流造神」作品，靈感就是從自身經驗出發，「我是有品牌信仰的人，我會為了某個品牌去購買它的商品，我覺得這猶如一種信仰。你買的是情感，而不僅僅是它的風格，因此，我將我喜愛的品牌與神明意象做了結合，於是，『潮流造神』系列就誕生了。」
透過不斷自我挖掘，王宗欣找到自己的創作母題，「雖然我的作品形式各異，有的是雕塑，有的是繪畫，但後來我發現，我一直在探討人們對物品的情感以及他們的消費行為。」例如，「敗家博物館」系列的靈感來自他執行斷捨離時的經驗，「人就只有兩隻腳，為什麼要擁有那麼多雙鞋呢？因為人們有購買物品的慾望，慾望因人而異，就像你內心有一個博物館，博物館裡每個展品都有其獨特意義，而這意義並非僅限於功能，更是一種情感上的聯繫。因此，人們會不斷地購買物品，但這個內心的博物館始終無法被填滿。因此，我將這種概念呈現於『敗家博物館』系列中，因爲我相信每個人的心中都藏著屬於自己的敗家博物館。」
「敗家博物館」所出現的物件，都是王宗欣的個人蒐藏，其中已故的LV總監Virgil Abloh所設計的Nike球鞋。對他而言別具意義。他解釋，Virgil Abloh是建築出身，將解構主義帶進設計領域，他對此深受啟發，「其實創意並非憑空而來，它可以從人們已知的生活經驗中進行某種程度的轉化，創造出看起來『卡卡』但獨特的亮點，只需要進行3%的改變就已經足夠了，並不需要是前所未見的事物，反而會造成溝通的距離感。我想，這對我影響深遠。」
工作家庭不必分太開，和兒子一起玩策展
另一個影響王宗欣甚深的人，是他七歲的兒子。2021年，王宗欣參與饒舌歌手蛋堡的專輯《家常音樂》MV製作而獲得金曲獎最佳MV獎，這次合作對他產生了深遠的啟發，「他實際上是和小孩一起製作專輯！我忽然發現，原來工作和小孩之間沒有必要劃清界線。如果讓孩子與你的生活、創作結合在一起，那你的作品就會真實地反映你的生活。」
孩子也是靈感大王，例如在2023年，王宗欣參與了桃園文博會，負責策劃「迷你種・兒童遊樂指南 Free Play」展覽，其中有一個攀爬的挑戰關卡，王宗欣向他的兒子徵詢意見，問他哪裡需要加強？兒子說，如果加入兩個籃筐一定會更好玩！王宗欣聽從了兒子的建議，果然讓孩子們玩瘋了。最近，王宗欣也參與了由陶晶瑩主持、富邦文教基金會所投資的兒童流行音樂節目《虎姑婆和他的朋友》，將自己的設計能量帶到兒童節目領域。
王宗欣侃侃而談一路上的人生選擇，從藝術、動畫、設計到品牌，他是如何融會貫通，開拓出屬於自己的創作之路。鳥山明的漫畫《七龍珠》是一切的起點，如果他不是當年那位愛看漫畫、渴望學畫畫的小孩，也不會有後來的他。條條大路通羅馬，他所走過的每一條路都有其價值，最終，王宗欣走出了一條只有自己能夠走的路。